Ελπίδες για Γιουκουμάκη και Χατσίδη ενόψει Καραϊσκάκη

Με συγκρατημένη αισιοδοξία συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League.

Το βλέμμα στο στρατόπεδο του «Δικεφάλου του Βορρά» είναι στραμμένο κυρίως στην κατάσταση των Γιουκουμάκη και Χατσίδη, οι οποίοι ανεβάζουν ρυθμούς μέσα από πιο έντονο ατομικό πρόγραμμα. Οι δύο ποδοσφαιριστές δίνουν μάχη με τον χρόνο, με τις πιθανότητες συμμετοχής τους να έχουν αυξηθεί αισθητά τις τελευταίες ημέρες.

Για τον Γιουκουμάκη, η πορεία αποκατάστασης κρίνεται εντυπωσιακή, καθώς αρχικά υπήρχε η εκτίμηση ότι θα χάσει το σύνολο των αγώνων των playoffs. Ωστόσο, ο διεθνής επιθετικός έχει διαψεύσει τα προγνωστικά και πλέον υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ότι θα τεθεί στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου, έστω και αν δεν βρίσκεται στο 100%.

Από την άλλη, η κατάσταση του Χατσίδη παρουσιάζει επίσης βελτίωση, με το τεχνικό επιτελείο να παρακολουθεί καθημερινά την εξέλιξή του. Σε περίπτωση που προλάβει το παιχνίδι στο Φάληρο, αναμένεται να προσφέρει επιπλέον λύσεις κυρίως από τον πάγκο.

Την ίδια στιγμή, ο ΠΑΟΚ καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες. Οι Λόβρεν και Καμαρά δεν υπολογίζονται για το ντέρμπι, καθώς συνεχίζουν τη θεραπεία τους και δύσκολα θα προλάβουν και τα επόμενα παιχνίδια. Πρόκειται για δύο σημαντικά «γρανάζια», των οποίων η απουσία περιορίζει τις επιλογές του Λουτσέσκου.

Αγωνιστικά, δεν αναμένονται μεγάλες διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα σε σχέση με το παιχνίδι της Τούμπας. Ο Ρουμάνος τεχνικός φαίνεται να εμπιστεύεται τον βασικό κορμό, ποντάροντας στη συνοχή και τη χημεία της ομάδας σε ένα ματς υψηλών απαιτήσεων.