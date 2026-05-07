Υπάρχουν φαβορί αλλά όλα είναι ανοικτά

Τόσο η Νότιγχαμ Φόρεστ, που νίκησε 1-0 την Άστον Βίλα στον πρώτο αγώνα, όσο και η Μπράγκα, που επικράτησε με 2-1 της Φράιμπουργκ, είναι φαβορί απόψε (22:00) για πρόκριση στον τελικό του Europa League. Ωστόσο όλα είναι ανοικτά.

Τα σκορ είναι στενά και δεν αποκλείονται ανατροπές, με τις ομάδες που συμμετέχουν και θέλουν να παίξουν στον τελικό, που θα γίνει στη Λειψία (27/05), να λιγουρεύονται, πέρα από το τρόπαιο, και το εισιτήριο για το επόμενο Champions League.

Όσον αφορά τώρα το Conference League, η Κρίσταλ Πάλας κυριάρχησε στον πρώτο αγώνα με τη Σαχτάρ και απέκτησε σκορ ασφαλείας (3-1). Είναι όμως τέτοιο που δεν της δίνει δεδομένα το εισιτήριο για τον τελικό.

Πιο αμφίρροπη είναι η αναμέτρηση στο Στρασβούργο, εκεί που η ομώνυμη ομάδα υποδέχεται τη Βαγιεκάνο. Η ισπανική ομάδα επικράτησε με 1-0 στον πρώτο αγώνα, όντας πολύ καλύτερη, αλλά τώρα είναι μία άλλη αναμέτρηση με διαφορετικές συνθήκες.