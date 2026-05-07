Ο κανονισμός που ήξερε... μόνο ο ρέφερι στο χέρι του Νέβες

Το απόλυτο ποδοσφαιρικό μπέρδεμα

Ο Βιτίνια προσπαθεί να διώξει. Η μπάλα χτυπά στο χέρι του Ζοάο Νέβες που ασφαλώς μεγαλώνει τον όγκο του σώματός του, αλλά είναι σε θέση που δικαιολογείται από την κίνηση του κορμιού του. Άπαντες στην Μπάγερν Μονάχου τρελαίνονται με τον διαιτητή. Ο πάγκος είναι έτοιμος να μπει μέσα, με το αίσθημα της τεράστιας αδικίας.

Κι όμως, υπάρχει κανονισμός! Και ο ρέφερι της ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League ανάμεσα στην Μπάγερν και την Παρί στο Μόναχο, είτε τον γνώριζε, είτε τον ενημέρωσε σχετικά ο VAR. Κι αφού η διαιτητική ομάδα το ήξερε, προφανώς και είναι υπέρ της. Αποφάσισε με το γράμμα του νόμου πως δεν είναι πέναλτι, γιατί... έτσι είναι γραμμένο και αποφασισμένο.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι ορίζει ο ποδοσφαιρικά παράλογος, αλλά υπαρκτός κανονισμός: «Όταν η απομάκρυνση γίνεται από συμπαίκτη, σε μικρή απόσταση, με τον χρόνο αντίδρασης να είναι μηδαμινός, τότε δεν υπάρχει χέρι».

Προσέξτε. Η λέξη κλειδί, εδώ, είναι «συμπαίκτης».

Η σχετική επιτροπή λήψης αποφάσεων περί των κανονισμών, (International Football Association Board), ορίζει πως παράβαση θα υπήρχε αν η μπάλα κατευθυνόταν αμέσως μετά την πρόσκρουση στο χέρι, προς τα δίχτυα του αντιπάλου, ή αν επέστρεφε στον συμπαίκτη κι εκείνος σκόραρε. Εκεί θα υπήρχε εύνοια του επιτιθέμενου με αποτέλεσμα το γκολ, συνεπώς ο ρέφερι θα ήταν υποχρεωμένος να σφυρίξει.

Πάμε τώρα, όμως, να το δούμε και πιο ποδοσφαιρικά. Ο απόλυτος παραλογισμός. Δεν είναι χέρι, διότι η μπάλα προέρχεται από συμπαίκτη. Μηδενικό νόημα και ουσία. Γι' αυτό και υπάρχει τεράστια διχογνωμία και αντιδράσεις. Ορθά, μεν. Λανθασμένα βάσει κανονισμού, αλλά η ποδοσφαιρική νοημοσύνη αδυνατεί πραγματικά να το αποδεχθεί. Και επιτρέπεται πέρα ως πέρα στην Μπάγερν να αισθάνεται αδικημένη...

