Φουλ ρυθμοί και «όλοι μέσα» για τον τελικό τίτλου με τον Παναθηναϊκό

Η ΑΕΚ ανεβάζει ρυθμούς για το ντέρμπι

Σε ρυθμούς… τελικού κινούνται άπαντες στην ΑΕΚ ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την 4η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League. Η «Ένωση» μπαίνει στην τελική ευθεία της σεζόν με ξεκάθαρο στόχο: να κάνει το καθοριστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.

Το κλίμα στα Σπάτα είναι απόλυτα συγκεντρωμένο. Μετά το απαραίτητο ρεπό, οι ποδοσφαιριστές επέστρεψαν στις προπονήσεις και πλέον δουλεύουν σε φουλ ρυθμούς, γνωρίζοντας πως το παιχνίδι της Κυριακής έχει χαρακτήρα «τελικού». Στην ΑΕΚ δεν θέλουν να μπλέξουν σε υπολογισμούς. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς προς τους παίκτες είναι σαφές: απόλυτη συγκέντρωση στο επόμενο ματς, χωρίς… ματιές στο πρόγραμμα.

Ο Σέρβος τεχνικός έχει κάθε λόγο να «τρίβει τα χέρια του», καθώς δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεσή του, με τον Πέτρο Μάνταλο να ανεβάζει ρυθμούς και να θέτει υποψηφιότητα ακόμη και για ενεργό ρόλο στο ντέρμπι, έστω και ως λύση από τον πάγκο.

Η ΑΕΚ γνωρίζει πως χρειάζεται τέσσερις βαθμούς στα τρία τελευταία παιχνίδια για να «κλειδώσει» μαθηματικά τον τίτλο, όμως στο μυαλό όλων υπάρχει μόνο ο Παναθηναϊκός. Το παιχνίδι της Νέας Φιλαδέλφειας θεωρείται το πιο κρίσιμο της σεζόν και αντιμετωπίζεται ως το απόλυτο σημείο καμπής.

Ο Νίκολιτς συνεχίζει τις συζητήσεις με τους παίκτες του, δίνοντας έμφαση στην πνευματική προσέγγιση του αγώνα. Η εικόνα της ομάδας στα προηγούμενα παιχνίδια αποτέλεσε σημείο αναφοράς, με τον ίδιο να ζητά μεγαλύτερη ένταση από το πρώτο λεπτό και καλύτερη διαχείριση των κρίσιμων στιγμών.

Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, υπάρχουν ορισμένα ερωτηματικά, κυρίως στα άκρα της άμυνας και στην επιθετική γραμμή. Ωστόσο, ο βασικός κορμός θεωρείται δεδομένος, με τον Σέρβο προπονητή να αναμένεται να καταλήξει στις τελικές του επιλογές τις επόμενες ημέρες.

