Δίμπαλο για τρίτη φορά ο Κουλιμπαλί!

Δεν είναι συχνό φαινόμενο για έναν κεντρικό αμυντικό να σκοράρει δύο φορές σε έναν αγώνα και ο Σενού Κουλιμπαλί το έκανε απόψε (26/4) για τρίτη φορά σε δύο χρόνια με τη φανέλα της Ομόνοιας!

Ο υψηλόσωμος στόπερ από το Μάλι έδωσε δύο φορές προβάδισμα στην ομάδα του στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα, κάνοντας το 2-1 στο 39΄ με κεφαλιά μετά από μπαλιά του Εβάντρο και το 3-2 στο 69΄ με κοντινή προβολή μετά από κεφαλιά του Παναγιώτου.

Ο Κουλιμπαλί σκόραρε δύο γκολ σε έναν αγώνα άλλες δύο φορές, τη σεζόν 2024/25. Αρχικώς στον β΄ προκριματικο γύρο του Conference League με την Τορπέντο στο ΓΣΠ (3-1) κι ακολούθως στη νίκη με το ίδιο σκορ επί της ΑΕΛ για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος, επίσης στο στάδιο της πρωτεύουσας.