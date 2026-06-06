Μόνο η Ομόνοια του… ξέφυγε

Ο Μοντνόρ βρίσκεται μια ανάσα από την Ομόνοια. Στην Κύπρο βρίσκεται από το Καλοκαίρι του 2023 και με τη φανέλα του Άρη έχει σκοράρει 27 γκολ.

Ψάχνοντας λίγο τα… στατιστικά του, διαπιστώνεται το εξής ενδιαφέρον: Ο Μοντνόρ έχει σκοράρει κόντρα στις θεωρητικά μεγάλες ομάδες του νησιού, όχι όμως απέναντι στο «τριφύλλι»!

Στα τρία χρόνια που βρίσκεται στην Κύπρο, έχει «πληγώσει» την ΑΕΚ, τον Απόλλωνα, την ΑΕΛ, την Ανόρθωση, την Πάφο και τον ΑΠΟΕΛ, όχι όμως την επόμενη -όπως φαίνεται- ομάδα που θα αγωνίζεται.