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Φέρνει Ζήση Βρύζα για Αθλητικό Διευθυντή ο ΑΠΟΕΛ – Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας

ΓΗΠΕΔΟ

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Φέρνει Ζήση Βρύζα για Αθλητικό Διευθυντή ο ΑΠΟΕΛ – Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας

Ενημέρωση από την ομάδα της πρωτεύουσας

Μεταμεσονύχτιο… χτύπημα από τον ΑΠΟΕΛ!

Η ομάδα της πρωτεύουσας ενημερώνει μέσω ανακοίνωσης πως τα βρήκε σε όλα με τον Ζήση Βρύζα, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη Αθλητικού Διευθυντή. Η συμφωνία είναι διάρκειας δύο χρόνων και θα ενεργοποιηθεί αφού πέσουν οι υπογραφές.

Αναλυτικά: «Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει ότι έχει επιτευχθεί καταρχήν συμφωνία με τον κ. Ζήση Βρύζα για ανάληψη της θέσης του Αθλητικού Διευθυντή της ομάδας.

Η καταρχήν συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είναι διετούς διάρκειας και αναμένεται να οριστικοποιηθεί με την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων.

Ο κ. Βρύζας πέραν της πλούσιας καριέρας του ως ποδοσφαιριστής, διαθέτει πολυετή εμπειρία σε υψηλό επίπεδο ποδοσφαιρικής διοίκησης, έχοντας υπηρετήσει σε καίριες θέσεις ευθύνης στον ΠΑΟΚ, μεταξύ των οποίων αυτές του Τεχνικού Διευθυντή, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου της ΠΑΕ. Παράλληλα, διετέλεσε μέλος του τεχνικού επιτελείου της Εθνικής Ελλάδας, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στον αγωνιστικό σχεδιασμό, τη στελέχωση ποδοσφαιρικών οργανισμών και τη διαχείριση ομάδων υψηλών απαιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν με την ολοκλήρωση της συμφωνίας».

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Φέρνει Ζήση Βρύζα για Αθλητικό Διευθυντή ο ΑΠΟΕΛ – Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας

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