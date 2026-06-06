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Παταγώδης αποτυχία για τη Ρεάλ: Πρώτη φορά χωρίς τίτλο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ από το 2010!

ΓΗΠΕΔΟ

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Παταγώδης αποτυχία για τη Ρεάλ: Πρώτη φορά χωρίς τίτλο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ από το 2010!

Ολοκληρωτική κατάρρευση για τη Ρεάλ Μαδρίτης, μόλις μία ημέρα πριν από τις κρίσιμες εκλογές του συλλόγου. Στο μπάσκετ, η Τενερίφη διέψευσε κάθε προσδοκία και νίκησε με 107-95 τη «βασίλισσα», αποκλείοντάς την από τα ημιτελικά της Liga Endesa.

Συνολικά στο μπάσκετ, η σεζόν της Ρεάλ την άφησε με άδεια χέρια σε όλες τις διοργανώσεις. Η ήττα στον τελικό της EuroLeague από τον Ολυμπιακό δεν είναι σε καμία περίπτωση αποτυχία, δεν ισχύει όμως το ίδιο για τη βαριά ήττα 100-89 από την Μπασκόνια στον τελικό του Copa del Rey και αυτή στο ισπανικό Super Cup απέναντι στη Βαλένθια.

Η ποδοσφαιρική σεζόν δεν ήταν καθόλου καλύτερη, καθώς η Ρεάλ έμεινε εκτός Champions League στα προημιτελικά, τερμάτισε δεύτερη στη La Liga, έχασε το Κύπελλο και υπέκυψε στην Μπαρτσελόνα στον τελικό του Supercopa, με τα αποδυτήρια να θυμίζουν πεδίο μάχης σε όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

Η Ρεάλ βιώνει την πρώτη πλήρη απουσία τίτλου στα δύο κορυφαία της τμήματα από το 2010, σε μία σεζόν που θα μείνει στην ιστορία για όλους τους λάθος λόγους, ενώ οι προεδρικές εκλογές της Κυριακής (7/6) έρχονται να προσθέσουν ένταση και αβεβαιότητα για το μέλλον του συλλόγου.

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗ

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