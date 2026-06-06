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Ανακοινώθηκε το ντιλ με Σα Πίντο!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανακοινώθηκε το ντιλ με Σα Πίντο!

Το αναμενόμενο έγινε γεγονός και ο Ρικάρντο Σα Πίντο συνεχίζει στον πάγκο της Πάφου!

Η παφιακή ομάδα ανακοίνωσε «με ιδιαίτερη χαρά» την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Πορτογάλο προπονητή ο οποίος υπέγραψε νέο μονοετές συμβόλαιο, με την ανακοίνωση να αναφέρεται στην αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και το όραμα του Σα Πίντο και με την Πάφο να εκφράζει την περηφάνια της για συνέχιση του ταξιδιού.

Η ανακοίνωση της Πάφου:

Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την επέκταση της συνεργασίας της με τον προπονητή της ομάδας, Ricardo Sá Pinto, ο οποίος υπέγραψε νέο μονοετές συμβόλαιο και θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας και για την αγωνιστική περίοδο 2026/27.

Υπό την καθοδήγησή του, η ομάδα κατέκτησε το Κύπελλο Κύπρου, γράφοντας μία από τις πιο σημαντικές σελίδες στην ιστορία του συλλόγου, ενώ παράλληλα εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα προκριματικά του UEFA Europa League, προσθέτοντας ακόμη ένα σημαντικό επίτευγμα στην ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας.

Η αφοσίωση, ο επαγγελματισμός και το όραμά του ήταν καθοριστικά από την ημέρα που εντάχθηκε στην ομάδα μας και είμαστε περήφανοι που συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι μαζί.

Όλη η οικογένεια της ΠΑΦΟΣ FC συγχαίρει τον κ. Sá Pinto για την ανανέωση της συνεργασίας μας και του εύχεται ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

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