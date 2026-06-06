Άνετη πρόβα τζενεράλε με πεντάρα για το Βέλγιο

Επιβλητική εμφάνιση και νίκη για το Βέλγιο, στο τελευταίο φιλικό της προετοιμασίας του ενόψει Μουντιάλ!

Οι «κόκκινοι διάβολοι» ήταν εντυπωσιακοί στις Βρυξέλλες κόντρα στην Τυνησία, κυριαρχώντας καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες για γκολ και επικρατώντας τελικά με 5-0!

Ο Τροσάρ ήταν εκείνος που άνοιξε τον... χορό των γκολ στο 28ο λεπτό, μετά από ασίστ πάρε-βάλε του Ντοκού, με το 2-0 να έρχεται στο 53, μετά από υπέροχη σέντρα του Τίλεμανς και κεφαλιά του Ντε Κετελάρε.

Στο 58' η Τυνησία έχασε μεγάλη ευκαιρία να ξαναμπεί στο ματς, έχοντας δοκάρι με τον Ατσουρί, ενώ στο 62' ο Γκάμπρι αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, για να ακολουθήσουν τρία ακόμα γκολ των Βέλγων, από Ντε Μπρόινε (65'), Λουκεμπάκιο (85') και Ράσκιν (87'), για το τελικό 5-0!

Το Βέλγιο θα βρεθεί στον 6ο όμιλο του Μουντιάλ και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά Αίγυπτο, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, ενώ η Τυνησία θα κοντραριστεί με Σουηδία, Ιαπωνία και Ολλανδία.

sport-fm.gr