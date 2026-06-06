Ο Λεάο έριξε γροθιά σε αντίπαλο και αποβλήθηκε στο φιλικό της Πορτογαλίας με τη Χιλή!

Αποβλήθηκε επειδή έριξε γροθιά σε αντίπαλό του ο Ραφαέλ Λεάο!

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου στη φιλική αναμέτρηση της Πορτογαλίας με τη Χιλή, προκλήθηκε μεγάλη ένταση μεταξύ ποδοσφαιριστών σε μια γωνιά του αγωνιστικού χώρου, με τον 26χρονο επιθετικό να γρονθοκοπεί αντίπαλό του στο πρόσωπο, για να αντικρίσει απευθείας την κόκκινη κάρτα.

Επιπλέον, αποβλήθηκε και ο Ιβάν Ρομάν της Χιλής, ο οποίος κατά τη διάρκεια του... χαμού, κλώτσησε τον Κονσεϊσάο.

Δείτε τα βίντεο:

Leao just nailed this Chile player. 😂🤯 pic.twitter.com/mQ6ld0oZgW — TC (@totalcristiano) June 6, 2026

💥 Portekiz-Şili maçında tansiyon yükseldi, Rafael Leão kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/mxujSVda2T — Fanatik (@fanatikcomtr) June 6, 2026

sport-fm.gr