«Ο Ιραόλα θέλει να φέρει στη Λίβερπουλ τον Εστέβ ως αντι-Κονατέ»

Ο Άντονι Ιραόλα αποτελεί και επίσημα τον διάδοχο του Άρνε Σλοτ στον πάγκο της Λίβερπουλ, με τους «κόκκινους» να πραγματοποιούν μία ριζική αλλαγή ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Ισπανός τεχνικός τρέχει ήδη τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην αμυντική γραμμή των «κόκκινων». Ο Ιμπραχίμ Κονατέ αποχώρησε ως ελεύθερος από τη Λίβερπουλ με προορισμό της Μαδρίτη και την Ρεάλ, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στο κέντρο της άμυνας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί, ο Ιραόλα έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Μαξίμ Εστέβ της Μπέρνλι. Μπορεί η ομάδα του να υποβιβάστηκε, ωστόσο ο Γάλλος πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή χρονιά, την οποία θέλει να εξαργυρώσει με μία σπουδαία μεταγραφή στο Λίβερπουλ.

Αν και η Μπέρνλι τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη Championship δεν δείχνει διατεθειμένη να ξεπουλήσει και ζητάει τουλάχιστον 58 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσει.

sport-fm.gr