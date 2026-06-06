ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ιστορικό χαστούκι της Τενερίφης στη Ρεάλ - Εκτός ημιτελικών μετά από 18 χρόνια!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ιστορικό χαστούκι της Τενερίφης στη Ρεάλ - Εκτός ημιτελικών μετά από 18 χρόνια!

Ιστορικό κάζο για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς η απίστευτη Τενερίφη, επιρκάτησε με 107-95 στη Μαδρίτη και άφησε τη «βασίλισσα» εκτός ημιτελικών, έπειτα από 18 χρόνια!

Η έκπληξη της χρονιάς είναι γεγονός στο ισπανικό πρωτάθλημα! Η Τενερίφη έκανε... διπλό στη Μαδρίτη, επικρατώντας της Ρεάλ με 105-97 και... πέταξε για τα ημιτελικά της ACB

Το σύνολο του Τσους Βιντορέτα, παρουσίασε ένα καταπληκτικό πρόσωπο στην αναμέτρηση και άφησε εκτός συνέχειας τη «βασίλισσα», που αποκλείστηκε από τα ημιτελικά, έπειτα από 18 χρόνια.

Γρήγορος ήταν ο ρυθμός στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με αμφότερες να βρίσκουν επιθετικές λύσεις και να πηγαίνουν σε ψηλό σκορ (24-23, 10'). Στο δεύτερο δεκάλεπτο, το κρεσέντο της Τενερίφη συνεχίστηκε και μπόρεσε να κυριαρχήσει, παίρνοντας διαφορά στο ημίχρονο (45-49, 20'). Μετά την ανάπαυλα η Ρεάλ βελτίωσε την άμυνά της και βρήκε το πιο παραγωγικό της δεκάλεπτο, σκοράροντας 28 πόντους.

Η 4η και τελευταία περίοδος, άρχισε με προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους, καθώς εκμεταλλεύτηκαν την ευστοχία τους από το τρίποντο και πήραν... αέρα 10 πόντων, έπειτα από εύστοχο σουτ έξω από τη γραμμή των 6.75μ, του Πάτι Μιλς (79-89, 34'),... τρέχοντας 14-2 επιμέρους σερί.

Η άμυνα της Ρεάλ απλώθηκε σε όλο το γήπεδο, προκειμένου να μειώσει, πλησιάζοντας προς το φινάλε του αγώνα. Η Τενερίφη είχε τον έλεγχο και κράτησε την ψυχραιμία της στις κρίσιμες βολές και ο Μιλς μετά από δικό του ζευγάρι έστειλε το ματς στους 11 (88-99), ενάμιση λεπτό πριν το τέλος.

Το ματς είχε κριθεί, με τα τελευταία λεπτά να έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα, με τη Ρεάλ να αποκλείεται, έπειτα από 18 χρόνια από τα ημιτελικά του ισπανικού πρωταθλήματος. Ο Πάτι Μιλς ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης, σκοράροντας 29 πόντους ενώ ο Χουέρτας πρόσθεσε 23π. Για τη Ρεάλ ο Μάριο Χεζόνια έβαλε 22π.

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 45-49, 73-71, 95-107

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 93-86: Πολύ σκληρός για να πεθάνει!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το στατιστικό που βλέπει η Βραζιλία και γελά - Ποιος όμιλος έχει βγάλει τους περισσότερους νικητές Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Στην 32η θέση του ranking της UEFA για τη φετινή σεζόν η ΑΕΚ - Πού τερμάτισαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Επίσημο του Σενέσι στην Τότεναμ, αυτόν τον αριθμό διάλεξε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έξι μήνες τιμωρία στον Γιαννακόπουλο για τα stories στο Instagram

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σκαριόλο: «Συγγνώμη στον κόσμο της Ρεάλ - Οφείλουμε να βελτιωθούμε»

EUROLEAGUE

|

Category image

«Αν χάσουν το πρωτάθλημα οι Νικς μπορεί να στραφούν ξανά στην περίπτωση του Γιάννη»

NBA

|

Category image

Τέλος ο Σεμέδο από την Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Καρφιά Ταρέμι για το φετινό Μουντιάλ!

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Τα σενάρια για τον αντί-Μακρίδη και ο νέος προπονητής

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«ΠΑΟΚ και Γουλβς θέλουν τον προπονητή της Ζιλ Βιθέντε»

Ελλάδα

|

Category image

Ντι Μάρτζιο: «Στο στόχαστρο της Αλ Σαντ ο Λουτσέσκου για αντικαταστάτης του Μαντσίνι»

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ/BINTEO: Αυτή είναι η νέα εκτός έδρας εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Απίστευτο: Ο Ζαΐρ-Εμερί δεν θα μπορέσει να μείνει στο ίδιο ξενοδοχείο με την εθνική του ομάδα!

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Αισιοδοξία για Ντιομαντέ στη Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη