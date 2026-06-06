Προβάρει το «τριφύλλι» στο στήθος ο Μοντνόρ

Παραμένει στα πράσινα αλλά αλλάζει… πόλη ο Μοντνόρ!

Ο 23χρονος ακραίος επιθετικός τα βρήκε σε όλα με την Ομόνοια, η οποία κινήθηκε άμεσα για τον κάνει δικό της, και το μόνο που απομένει είναι η σχετική ανακοίνωση, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι υπογραφές «έπεσαν».

Ο Μοντνόρ βρίσκεται στον Άρη από το 2023, δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028 και οι τρεις πλευρές αφού κάθισαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, βρήκαν την χρυσή τομή.

Υπενθυμίζουμε πως αυτό που τονίζεται από την Ομόνοια, είναι πως η διαφαινόμενη μεταγραφή του 23χρονου, δεν σχετίζεται με την παραμονή ή όχι του Σεμέδο. Ο 32χρονος παραμένει νούμερο ένα στη λίστα για ανανέωση καθώς η διοίκηση το παλεύει για τη θετική του απάντηση.