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Στο... ακουστικό για μόλις δύο

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

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Στο... ακουστικό για μόλις δύο

Ο λόγος για τους Άλφα Ντιουνκού και Γουίλι Σεμέδο

Χωρίς άγχος και με απόλυτη ψυχραιμία προσεγγίζουν τον προγραμματισμό στην Ομόνοια. Οι πράσινοι έκλεισαν με τις περισσότερες εκκρεμότητες που είχαν στην ατζέντα, καθώς έμειναν μόνο δύο ονόματα προς ανανέωση ή αποχώρηση. Ο λόγος για τους Άλφα Ντιουνκού και Γουίλι Σεμέδο.

Ο πρώτος βρίσκεται σε επαφές με τη διοίκηση, ωστόσο το «τριφύλλι» θέλει να είναι έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο, γι' αυτό και αξιολογούνται κι άλλες περιπτώσεις παικτών για την εν λόγω θέση. Ο 24χρονος βρέθηκε από την… πόρτα της εξόδου (λόγω μέτριας απόδοσης και πειθαρχικού παραπτώματος) στους… διακριθέντες της λήξασας περιόδου, γι' αυτό και κέρδισε εκ νέου την εμπιστοσύνη του τεχνικού τιμ.

Ο δεύτερος βρίσκεται ήδη σε ρυθμούς… Μουντιάλ και απολαμβάνει αυτές τις στιγμές, όμως η Ομόνοια αναμένει την απάντησή του. Η πρόταση για ανανέωση βρίσκεται ήδη στα χέρια του και ο ίδιος δεν θα αργήσει να δώσει την απάντησή του καθώς αφ' ενός σέβεται την ομάδα που τον… εκτόξευσε, και αφετέρου γνωρίζει πως οι «πράσινοι» θέλουν να ξέρουν όσο πιο γρήγορα γίνεται τις προθέσεις του.

Όσον αφορά τους παίκτες που βρίσκονται στη λίστα για επέκταση, οι όποιες επαφές έχουν «παγώσει». Όλοι βρίσκονται στο εξωτερικό για διακοπές και αφού επιστρέψουν θα αρχίσουν εκ νέου οι συζητήσεις. Υπενθυμίζουμε πως πρώτος στη σχετική ατζέντα είναι ο Ράιαν Μαέ, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2027.

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