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Νέα εποχή στον ΠΑΟΚ: Λέο Μάτος και Βιεϊρίνια αναλαμβάνουν τα ηνία!

ΓΗΠΕΔΟ

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Νέα εποχή στον ΠΑΟΚ: Λέο Μάτος και Βιεϊρίνια αναλαμβάνουν τα ηνία!

Στην επόμενη φάση του οργανωτικού του μετασχηματισμού περνά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές στη δομή του ποδοσφαιρικού τμήματος, στο πλαίσιο του νέου μοντέλου λειτουργίας που έχει θέσει σε εφαρμογή.

Κεντρικά πρόσωπα της νέας εποχής θα είναι δύο άνθρωποι που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τον σύλλογο. Ο Λέο Μάτος αναλαμβάνει καθήκοντα Αθλητικού Διευθυντή, επιστρέφοντας στην Τούμπα μετά την τριετή παρουσία του στη Βάσκο ντα Γκάμα, όπου εργάστηκε ως Τεχνικός Διευθυντής.

Παράλληλα, ο Αντελίνο Βιεϊρίνια κάνει το επόμενο βήμα στη μεταποδοσφαιρική του καριέρα, αναλαμβάνοντας τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή. Ο εμβληματικός αρχηγός του Δικεφάλου θα έχει ενεργό συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην καθημερινή λειτουργία του αγωνιστικού τμήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Με συνέπεια και σταθερά βήματα προχωράμε στην υλοποίηση των δεσμεύσεων, που παρουσιάστηκαν στις 28 Απριλίου, θέτοντας σε εφαρμογή το σχέδιο του μετασχηματισμού του ΠΑΟΚ σε έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό αθλητικό οργανισμό, που θα στηρίζεται σε μια νέα και ευέλικτη διοικητική δομή, με σαφείς και διακριτές εταιρικές και αγωνιστικές λειτουργίες, και με υποδομές που θα ενισχύσουν τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητά του σε κορυφαίο επίπεδο.

Αναδιάρθρωση Αγωνιστικού Τμήματος

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνονται σήμερα, βασικές αλλαγές στη δομή και τη στελέχωση του αγωνιστικού τμήματος:

Ο Λέο Μάτος αναλαμβάνει καθήκοντα Αθλητικού Διευθυντή. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διοίκηση ποδοσφαίρου, έχοντας εργαστεί τα τελευταία τρία χρόνια ως Τεχνικός Διευθυντής στη Βάσκο ντα Γκάμα, μία εκ των μεγαλύτερων ομάδων της Βραζιλίας.

Είναι κάτοχος διπλώματος προπονητή, πτυχίου Sports Management από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας και πιστοποίησης της UEFA.

Ο Αντρέ Βιεϊρίνια αναλαμβάνει τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή. Ο Αντρέ, που παρακολουθεί μαθήματα προπονητικής για να πάρει το UEFA A, έχει παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο και αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση της αγωνιστικής στρατηγικής της ομάδας και την καθημερινή εποπτεία του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Νέο Διοικητικό Μοντέλο

Το επόμενο διάστημα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα παρουσιάσει αναλυτικά το νέο διοικητικό μοντέλο και τη στελέχωσή του.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του οργανισμού. Το πλάνο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση σύγχρονων οργανογραμμάτων, νέων περιγραφών θέσεων εργασίας, τυποποιημένων διαδικασιών, λειτουργικών πρωτοκόλλων και μηχανισμών διαρκούς αξιολόγησης όλου του προσωπικού».

sport-fm.gr

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Ελλαδα

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