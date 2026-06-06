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Πήρε την pole position στις συναρπαστικές κατατακτήριες του Μονακό ο Αντονέλι!

ΓΗΠΕΔΟ

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Πήρε την pole position στις συναρπαστικές κατατακτήριες του Μονακό ο Αντονέλι!

Θριαμβευτής και στις κατατακτήριες του Μονακό ο Αντονέλι!

Ο νεαρός πιλότος της Mercedes και πρωτοπόρος στη βαθμολογία της Formula 1, έκανε τον ταχύτερο χρόνο (1:12.051) στα τελευταία δευτερόλεπτα του Q3, παίρνοντας την πρώτη θέση από τον Φερστάπεν και εξασφαλίζοντας ότι θα εκκινήσει πρώτος στο ιστορικό Grand Prix της Κυριακής! Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Φερστάπεν (1:12.094), ενώ τρίτος θα εκκινήσει ο Χάμιλτον (1:12.279).

Το Q1 ξεκίνησε με τον Λεκλέρ να κάνει τον ταχύτερο χρόνο, με τους Φερστάπεν, Νόρις, Αντονέλι και Χάμιλτον να τον κυνηγούν, ενώ ο Μπορτολέτο χτύπησε σε μπαριέρα, αλλά μπόρεσε να συνεχίσει. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τους Στρολ, Αλόνσο, Μπότας, Μπέρμαν, Πέρεζ και Οκόν να μένουν εκτός.

Ο Λεκλέρ παρέμεινε ταχύτερος και μπροστά από τον Αντονέλι στο ξεκίνημα του Q2, με τον Φερστάπεν να ανεβαίνει στην πρώτη θέση με 1:12.5, έχοντας πίσω του Αντονέλι και Χάμιλτον, ενώ ο Λεκλέρ έμεινε 4ος. Από το Q3 αποκλείστηκαν οι Μπορτολέτο, Λίντπλαντ, Κολαπίντο, Χούλκενμπεργκ, Σάινθ και Άλμπον.

Το Q3 ξεκίνησε με τον Αντονέλι να είναι 1 χιλιοστό ταχύτερος του Φερστάπεν, ενώ ο Λεκλέρ παρότι φαινόταν εκτός ρυθμού, πέρασε πρώτος κάνοντας 1:12.351, χρόνο 24 χιλιοστά ταχύτερος από τον Αντονέλι. Στος τελευταίους γύρους, Φερστάπεν και Χάμιλτον ανέβηκαν σε 1η και 2η θέση αντίστοιχα, πριν έρθει ο Αντονέλι, για να κάνει 1:12.051 και να πάρει την pole position!

Η κατάταξη:

sport-fm.gr

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