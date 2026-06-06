Χάνει το Μουντιάλ λόγω τραυματισμού ο Μπαλέρντι της Αργεντινής

Άτυχος λίγο πριν από την έναρξη του Μουντιάλ ο Λεονάρντο Μπαλέρντι.

Ο 27χρονος αμυντικός της Μαρσέιγ υπέστη μυϊκό τραυματισμό στο δεξί του πόδι κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης της εθνικής Αργεντινής, με τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε να δείχνουν ότι δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πλέον, ο Λιονέλ Σκαλόνι καλείται να επιλέξει τον αντικαταστάτη του, ενώ θυμίζουμε ότι η Αργεντινή βρίσκεται στον 10ο όμιλο του Μουντιάλ, μαζί με Αυστρία, Αλγερία και Ιορδανία.

sport-fm.gr