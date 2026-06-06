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Παίκτης του Ιράκ ανακρίθηκε για επτά ώρες πριν μπει στις ΗΠΑ

ΓΗΠΕΔΟ

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Παίκτης του Ιράκ ανακρίθηκε για επτά ώρες πριν μπει στις ΗΠΑ

Με απρόοπτο ξεκίνησε η αποστολή της εθνικής ομάδας του Ιράκ το ταξίδι της για το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς ο Αϊμέν Χουσεΐν βρέθηκε αντιμέτωπος με πολύωρη ταλαιπωρία κατά την άφιξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο έμπειρος επιθετικός κρατήθηκε από τις υπηρεσίες ελέγχου στο αεροδρόμιο O'Hare του Σικάγο και υποβλήθηκε σε εκτεταμένη διαδικασία εξακρίβωσης στοιχείων, η οποία διήρκεσε περίπου επτά ώρες. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι Αρχές έδωσαν τελικά το «πράσινο φως» για την είσοδό του στη χώρα.

Δεν είχε όμως την ίδια κατάληξη η υπόθεση του φωτογράφου της αποστολής, Ταλάλ Σαλάχ. Σύμφωνα με ανθρώπους της ιρακινής ομοσπονδίας, παρέμεινε υπό κράτηση για περισσότερες από δέκα ώρες και στη συνέχεια ενημερώθηκε πως δεν μπορεί να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αξιωματούχοι της αποστολής ανέφεραν πως κατά τη διάρκεια του ελέγχου εξετάστηκαν προσωπικά αντικείμενα και ηλεκτρονικές συσκευές των μελών της ομάδας, στο πλαίσιο της διαδικασίας που ακολούθησαν οι αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Η ιστορία του ίδιου του Χουσεΐν είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς ο πατέρας του, αξιωματικός του ιρακινού στρατού, έχασε τη ζωή του το 2008 σε επίθεση της Αλ Κάιντα, ενώ ο αδελφός του απήχθη από το Ισλαμικό Κράτος λίγα χρόνια αργότερα και έκτοτε αγνοείται. Εξαιτίας της δράσης του ISIS, η οικογένειά του αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την περιοχή όπου ζούσε και να μετακινηθεί σε άλλο μέρος του Ιράκ.

Παρά την αναστάτωση, ο 29χρονος φορ ενσωματώθηκε κανονικά στην αποστολή, με το Ιράκ να ετοιμάζεται για την ιστορική επιστροφή του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας μπροστά του τις αναμετρήσεις με Γαλλία, Σενεγάλη και Νορβηγία.

sport-fm.gr

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