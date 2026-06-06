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Σκόλα: «Το NBA Europe θα αντικαταστήσει τη EuroLeague»

ΓΗΠΕΔΟ

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Σκόλα: «Το NBA Europe θα αντικαταστήσει τη EuroLeague»

Ο Λουίς Σκόλα σε συνέντευξή του τοποθετήθηκε σχετικά με το εγχείρημα του NBA Europe και τόνισε πως πιστεύει ότι θα αντικαταστήσει τη EuroLeague.

Μιλώντας στο podcast «En Modo Avion Podcast», ο Λουίς Σκόλα αναφέρθηκε στο μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τονίζοντας πως το NBA Europe θα αντικαταστήσει τη EuroLeague.

Επιπλέον τοποθετήθηκε και για τη λογική που ακολουθούν στη Βαρέζε, καθώς βρίσκεται στη θέση του Διευθύνοντος συμβούλου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λουίς Σκόλα:

«Είναι πολύ απλό. Γιατί οι σύλλογοι χάνουν χρήματα; Χάνουν χρήματα επειδή υπάρχει κάποιος που ξοδεύει περισσότερα απ’ όσα εισπράττει.

Όταν μπαίνει στη μέση ο ανταγωνισμός, ο κόσμος χάνει το μυαλό του. Οι ίδιοι άνθρωποι που διοικούν έναν σύλλογο, που πιθανότατα πέτυχαν χάρη σε εξαιρετικές επιχειρηματικές αποφάσεις, παίρνουν αποφάσεις που δεν θα έπαιρναν ποτέ στις εταιρείες τους, επειδή θέλουν να κερδίσουν.

Εκεί το NBA λειτούργησε πολύ έξυπνα. Είπε: “Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να αυτοελεγχθούν, δεν είναι ικανοί να βάλουν όρια στον εαυτό τους, άρα θα πρέπει να το κάνουμε εμείς για αυτούς”.

Οι ομάδες στην Ευρώπη ξοδεύουν το 80%, το 90% ή ακόμη και το 110% των εσόδων τους σε παίκτες. Όχι μόνο χάνεις χρήματα, αλλά δεν σου μένει τίποτα για να επενδύσεις στην ανάπτυξη του ίδιου του προϊόντος.

Αυτό που θα πω είναι υποθετικό, δεν το γνωρίζω με βεβαιότητα, όμως θεωρώ ότι θα έρθει το NBA Europe και θα αντικαταστήσει τη EuroLeague. Θα ονομάζεται NBA Europe ή NBA EuroLeague.

Η δική μας λογική στη Βαρέζε είναι η εξής: οι ομάδες κινούνται προς μία κατεύθυνση, το NBA προς μία άλλη. Εμείς πιστεύουμε ότι στο τέλος όλοι θα στραφούν προς την πλευρά του NBA. Άρα ας πάμε εμείς κατευθείαν εκεί από τώρα. Ας αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να λειτουργούμε σαν ομάδα του NBA. Όταν έρθει εκείνη η στιγμή, θα έχουμε πλεονέκτημα, γιατί θα το κάνουμε ήδη εδώ και πέντε ή έξι χρόνια».

gazzetta.gr

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NBAΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

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