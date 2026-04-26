Μαέ: Στο κυνήγι των 24 γκολ και η σύγκριση με το παρελθόν

Αν και απομένουν ακόμη έξι αγωνιστικές για την ολοκλήρωση των αγώνων του πρώτου γκρουπ της Cyprus League by Stoiximan, ο Ράιαν Μαέ είναι το μεγάλο φαβορί για να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ! Ο 28χρονος Μαροκινός επιθετικός της Ομόνοιας πέτυχε 20 γκολ στις πρώτες 30 αγωνιστικές και η μόνη «απειλή» που νιώθει είναι από τον συμπαίκτη του Γουίλι Σεμέδο που είδε δίχτυα 17 φορές!

Ο Μαέ έχει ήδη προσπεράσει όλους τους πρώτους σκόρερ των τελευταίων χρόνων του κυπριακού πρωταθλήματος μέχρι και την περίοδο 2018/19 και βάζει πλώρη για να φτάσει έναν πρώην πράσινο κανονιέρη! Αναφερόμαστε στον Ματ Ντάρμπισαϊαρ, ο οποίος την περίοδο 2017-18 είχε πετύχει 23 γκολ με τη φανέλα της Ομόνοιας!

Μάλιστα, ο Άγγλος επιθετικός, την αμέσως προηγούμενη σεζόν (2016-17) είχε πετύχει ένα γκολ περισσότερο. Ο Ντάρμπισαϊαρ μαζί με τον Σερζάο ντα Σίλβα της Δόξας (2008/09) είναι οι πιο παραγωγικοί επιθετικοί της τελευταίας 18ετίας με 24 γκολ, από την σεζόν (2007-08) δηλαδή που εισήχθη το σύστημα των πλέι οφ και πλέι άουτ στο κυπριακό πρωτάθλημα.

Από το 2007-08, πέραν των Ντάρμπισαϊαρ και Σερζάο, οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που ξεπέρασαν τα 20 γκολ, ήταν οι Σεμέδο (ΑΠΟΠ/Κινύρας), Ζοεάνο (Ερμής) που σκόραραν από 22 γκολ το 2009-10, καθώς και ο Μίλιαν Μρντάκοβιτς, ο οποίος τη σεζόν 2010-11 πέτυχε 21 γκολ με τη φανέλα του Απόλλωνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις σεζόν που οι Σερζάο, Σεμέδο, Ζοεάνο και Μρντάκοβιτς αναδείχθηκαν πρώτοι σκόρερ, οι αγωνιστικές ήταν 32, καθώς τότε συμμετείχαν τέσσερις ομάδες σε κάθε γκρουπ.

Ο τελικός του Κυπέλλου Αγγλίας επηρεάζει όλο το πρόγραμμα της Σίτι, στον δρόμο για την Premier League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ένας πραγματικός αρχηγός

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μομέντουμ και συγκυρία ευνοούν την πρώτη

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μάχη ευρωπαϊκού εισιτηρίου στη Λευκωσία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στα χέρια του Βεζένκοφ το βραβείο του MVP της EuroLeague

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο ΑΕΛίστας υπομένει αλλά…

Απόψεις

|

Category image

H επιστροφή Ρόκα στην ΑΕΚ και η αποφυγή των «εμφυλίων»

Απόψεις

|

Category image

Μαέ: Στο κυνήγι των 24 γκολ και η σύγκριση με το παρελθόν

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Εθνικός καίγεται για βαθμούς και εάν δεν κερδίσει χάνεται…

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Aρχηγοί και τραυματισμοί

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οργή και συνθήματα κατά πάντων των οπαδών του Δικεφάλου

Ελλάδα

|

Category image

Αμάν ματσάρα στο Δασάκι!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μ. Ματθαίου: «Σήκωσα το χέρι μου και είπα ‘εγώ’ όταν καμία δεν ήταν πρόθυμη να δοκιμάσει στο τέρμα»

Συνεντεύξεις

|

Category image

Η Ομόνοια πάει Λεμεσό με ξεκάθαρο στόχο, Απόλλων σε διπλό ταμπλό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μόλις το 50%

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

