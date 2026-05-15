Πρόλαβε ο Π.Αντρέου το «αιώνιο» - Εκτός οι δύο και ο Σεμέδο (αποστολή)

Ολοκληρώθηκε η προετοιμσία της Ομόνοιας ενόψει του αυριανού, (16/05, 18:00) εκτός έδρας αγώνα, απέναντι στον ΑΠΟΕΛ για την 35η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Μπεργκ δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο Μάριτς, ενώ δεν πρόλαβε ο Παναγιώτου. Παράλληλα, πρόλαβε ο Π.Αντρέου. Όσον αφορά στον Σεμέδο, έμεινε εκτός λόγω αποφόρτισης.

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Ουζόχο, Φαμπιάνο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Χατζηγιοβάνης, Εβάντρο, Μαγιαμπέλα, Μαέ, Α. Ανδρέου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Μπάλκοβετς, Κούσουλος, Π. Ανδρέου, Εράκοβιτς, Χρίστου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης, Παναγή.