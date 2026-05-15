Το κίνητρο στο αγωνιστικό και τα κλειστά στόματα

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Δημοσιευτηκε:

Είναι δεδομένο πως προς τα τέλη του μήνα θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το σκηνικό

Σε πρώτο πλάνο μπαίνει ξανά το αγωνιστικό στην Ομόνοια, καθώς αύριο (16/05) ακολουθεί ο προτελευταίος αγώνας της σεζόν, κόντρα στον ΑΠΟΕΛ. Ο Μπεργκ που αρνείται να… χάσει, ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές του σοβαρότητα και τρίποντο, ώστε να κλείσει ιδανικά η τρέχουσα περίοδος.

Την ίδια ώρα, ο Νορβηγός είναι σε συνεχείς επαφές με τους συνεργάτες του για τον καταρτισμό του ρόστερ. Στην ομάδα της πρωτεύουσας κρατούν ως… επτασφράγιστο μυστικό το πως θα πορευτούν για ανανεώσεις, αποχωρήσεις και μεταγραφές. Είναι δεδομένο πως προς τα τέλη του μήνα θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το σκηνικό, ενώ σε μεγάλο βαθμό θα παίξει ρόλο η απάντηση όσων ολοκληρώνεται το συμβόλαιο και το «τριφύλλι» θέλει να κρατήσει.

Απ’ εκεί και πέρα, γίνονται ήδη σκέψεις για τις θέσεις που χρήζουν ενίσχυσης. Σαφώς και ο στόχος του Μπεργκ είναι να διατηρήσει τον βασικό κορμό που οδήγησε την Ομόνοια στην κατάκτηση του τίτλου. Απόδειξη; Η ανανεώσεις με Κουλιμπαλί, Εβάντρο, Τάνκοβιτς, Χρίστου και Φαμπιάνο (εκκρεμεί μόνο το φιρμάνι).

Όσον αφορά στην προετοιμασία, παραμένουν δεν είναι διαθέσιμοι οι Μάριτς (τιμωρημένος) και Παναγιώτου (τραυματίας). Αντίθετα, πρόλαβε ο Π.Αντρέου, ενώ εκτός λόγω αποφόρτισης έμεινε ο Σεμέδο.

