Ο λόγος που θα καθυστερήσει ο τελικός κυπέλλου Νέων Κ-19

Ενημέρωση από την ΚΟΠ για τον τελικό κυπέλλου Κ-19:

Στις 17:30 αντί στις 17:00 η ώρα έναρξης του τελικού του Κυπέλλου Νέων Κ-19 μεταξύ της Πάφος F.C. και του Ολυμπιακού Λευκωσίας.

Η καθυστέρηση στην έναρξη οφείλεται στο κυκλοφοριακό κομφούζιο που έχει προκληθεί στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λάρνακας λόγω έργων, με αποτέλεσμα την καθυστερημένη άφιξη στο γήπεδο της ομάδας του Ολυμπιακού Λευκωσίας