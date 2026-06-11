Οι σκέψεις για τον αντί-Σεμέδο στην Ομόνοια και ο νέος του σταθμός

Γουίλι Σεμέδο και Ομόνοια γυρίζουν οριστικά σελίδα.

Ο 32χρονος λίγο πριν την ανάρτηση του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, μέσω της οποίας αποχαιρέτησε την οικογένεια των πρασίνων, ενημέρωσε τη διοίκηση για την απόφαση του να μην ανανεώσει με το «τριφύλλι». Αμφότερες οι πλευρές ευχήθηκαν τα καλύτερα κι έτσι θα τραβήξουν δρόμους χωριστούς. Όσον αφορά στο μέλλον του Σεμέδο, πληροφορίες αναφέρουν πως θα συνεχίσει στο εξωτερικό καθώς φαίνεται πως δέχθηκε πρόταση από ομάδα της Κίνας.

Απ’ εκεί και πέρα, η Ομόνοια έστρεψε ήδη την προσοχή της στην ενίσχυση. Το κενό που αφήνει ο 32χρονος θα αναπληρωθεί με ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στη μεσοεπιθετική γραμμή και όχι αποκλειστικά στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Η αξιολόγηση ποδοσφαιριστών άρχισε ήδη με στόχο ο εκλεκτός να βρεθεί άμεσα.

Όσον αφορά στην προετοιμασία και στα εισιτήρια διαρκείας, αυτά αναμένεται πως θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Η αποστολή θα αναχωρήσει για την Πολωνία όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας, ωστόσο εκκρεμεί η διευθέτηση των φιλικών.

Τέλος, δεν προκύπτει κάποιο νεότερο με τον Ντιουνκού, παρά μόνο ότι οι δύο πλευρές συνεχίζουν να βρίσκονται σε επαφές.