Πολυκάρπου: «Πρέπει να σηκώσουμε κεφάλια»

Απογοητευμένος από την ήττα του Ολυμπιακού με 1-0 από τον Ακρίτα στο ΓΣΠ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των πλέι άουτ, εμφανίστηκε ο προπονητής των μαυροπρασίνων Κυριάκος Πολυκάρπου. Αναλυτικά:

«Το αποτέλεσμα μας αφήνει πολύ δυσαρεστημένους. Ξέραμε ότι ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι για μας. Δεν ξεκινήσαμε καλά αλλά μετά από το 15' είχαμε την κατοχή. Είχαμε τις προϋποθέσεις για να μπούμε μπροστά στο σκορ. Στο Β’ ημίχρονο δυστυχώς ήμασταν χειρότεροι από το πρώτο. Κάναμε προσπάθεια αλλά στο ποδόσφαιρο δεν αρκεί. αυτό Στο ποδόσφαιρο πάντα υπάρχει η επόμενη μέρα. Πρέπει να σηκώσουμε κεφάλια και από αύριο δουλειά για το επόμενο παιχνίδι».