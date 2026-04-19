Γι' αυτό τον λόγο ο Σατσιάς θεωρεί άδικη την ισοπαλία στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Απογοητευμένος από το τελικό αποτέλεσμα (1-1) απέναντι στην Ανόρθωση εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της Ομόνοιας Αραδίππου Μαρίνος Σατσιάς. Αναλυτιικά:

«Συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Πιστεύω ότι με τις ευκαιρίες που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο μπορούσαμε να πετύχουμε και δεύτερο και τρίτο γκολ. Νομίζω μας αδικεί το σκορ. Εκεί που ελέγχαμε το παιχνίδι δεχθήκαμε ένα γκολ από στημένο, που είναι το δυνατό σημείο της Ανόρθωσης.

Ήμασταν άψογοι τακτικά, περιορίσαμε τον Σένσι και προσπαθήσαμε να παίξουμε κάθετα. Στο τέλος κρατήσαμε τον βαθμό, ακόμη και με δέκα παίκτες, κάτι που είναι σημαντικό.

Καλή συνέχεια στην Ανόρθωση και ευχαριστούμε τον κόσμο μας για τη στήριξη».