Μετά τον Αλμέιδα, φεύγει και ο Κορδόν από τη Σεβίλλη!

Οι αποχωρήσεις στη Σεβίλλη φαίνεται πως δεν σταματάνε στον Ματίας Αλμέιδα και το επιτελείο του, αλλά συνεχίζονται και αφορούν συνολικά το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ισπανία, ο Αντόνιο Κορδόν πιθανότατα θα αποχωρήσει σύντομα και αυτός. Παρότι είχε αρχίσει να κάνει τον προγραμματισμό της ομάδας για τα μεταγραφικά ζητήματα της νέας σεζόν, ενώ έχει συμβόλαιο σε ισχύ και τη νέα σεζόν, η αβεβαιότητα που υπάρχει συνολικά στον σύλλογο τον φέρνει προς την έξοδο.

Ο άλλοτε αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού, πάντως, έχει μαγνητίσει το βλέμμα από κλαμπ του εξωτερικού και από αγορές που μπορούν να του αποφέρουν πολλά χρήματα, αλλά και ένα καλό διαθέσιμο μπάτζετ για να δουλέψει με άνεση. Σύλλογοι από Μεξικό και Σαουδική Αραβία, λοιπόν, τον έχουν στη λίστα τους και εφόσον λύσει τελικά το συμβόλαιό του με τη Σεβίλλη, αναμένεται να κινηθούν για να φτάσουν σε συμφωνία μαζί του.