Μακριά από πειράματα, κ. Νταμάτο!

Προσωπικά κρίνω κάποιες «φωνές» των ομάδων για τη διαιτησία, ως έναν τρόπο για να καλύψουν τις δικές τους αδυναμίες και λάθη. Ρίχνουν δηλαδή σε άλλους την ευθύνη μπας και κοπάσει η μουρμούρα των οπαδών τους, μετά από απρόσμενο αποτέλεσμα.

Δεν μπορούμε όμως να πούμε πως οι διαιτησίες το τελευταίο διάστημα είναι καλές. Αντίθετα, είναι ιδιαίτερα προβληματικές και που οι αντιδράσεις είναι εντελώς δικαιολογημένες. Τόσο από αυτούς που είναι στο γήπεδο όσο και αυτούς που είναι στο VAR. Τόσο αυτών που έρχονται από το εξωτερικό όσο και των δικών μας.

Σίγουρα δεν πρέπει να παρεμβαίνει η ΚΟΠ στα… πόδια του προέδρου της Επιτροπής Διαιτησίας Αντόνιο Νταμάτο. Οφείλει όμως να του στείλει το μήνυμα πως οι ρεφ που φέρνει, πρέπει να είναι επιπέδου. Όπως έκανε ο Μίρολαντ Μάζιτς. Με τον Σέρβο στο πηδάλιο, έρχονταν ρεφ από το πάνω ράφι, που έφευγαν απαρατήρητοι, κάτι που δεν βλέπουμε στις επιλογές του Ιταλού.

Αν μη τι άλλο, η ΚΟΠ ας προστατέψει το προϊόν της. Το ποδόσφαιρο στην Α΄ Κατηγορία είναι τόσο ανταγωνιστικό, πέφτει τόσο πολύ χρήμα από τις ομάδες με στόχο τη διάκριση, που καλό είναι να μην ασχολούμαστε με τους «2» (διαιτητή και βαρίστα), αλλά με τους πρωταγωνιστές που είναι οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές.

Πλησιάζουμε στο φινάλε και κρίνονται πολλά. Όχι πως οι ρεφ από το πάνω ράφι είναι αλάνθαστοι, όμως αν μη τι άλλο, είναι πιο έμπειροι από παιχνίδια που κρίνουν τους κόπους μιας χρονιάς. Και πειράματα τέτοια περίοδο, θα κάνουν χειρότερα τα πράγματα και οι συμμετέχοντες, θα έχουν κάθε λόγο να φωνάζουν...