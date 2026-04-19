Πλέι άουτ σε… κόκκινο συναγερμό!

Με πέντε αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της β’ φάσης της Cyprus League by Stoiximan, τα σημερινά παιχνίδια των πλέι άουτ αποκτούν τεράστιο ενδιαφέρον. Η Ένωση Νέων Παραλιμνίου έχει ήδη υποβιβαστεί στη δεύτερη κατηγορία, ωστόσο η «μάχη» για την αποφυγή της 6ης και 7ης θέσης παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

Από τη μια, τα αποτελέσματα των σημερινών αναμετρήσεων μπορούν να διαμορφώσουν ένα σκηνικό που να είναι δύσκολο να ανατραπεί στη συνέχεια και από την άλλη υπάρχει περίπτωση με το τέλος των αγώνων η κατάσταση να θυμίζει… θρίλερ. Το σκηνικό είναι τέτοιο που το κάθε αποτέλεσμα επηρεάζει σχεδόν όλες τις ομάδες του δεύτερου γκρουπ.

Η Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ. που βρίσκεται στην 3η θέση με 34 βαθμούς έχει τη μεγάλη ευκαιρία να… ξεγνοιάσει από οποιεσδήποτε έγνοιες αφού με νίκη απέναντι στον Εθνικό θα αυξήσει τη διαφορά από την ομάδα της Άχνας στους δέκα βαθμούς. Παράλληλα, θα διατηρήσει απόσταση ασφαλείας από τον Ακρίτα, ακόμη και αν η ομάδα της Χλώρακας πάρει θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον Ολυμπιακό. Με λίγα λόγια η ομάδα του Ύψωνα με μια επιτυχία σήμερα θα κάνει το πιο αποφασιστικό βήμα για παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Από την άλλη, ο Εθνικός που είναι στην 6η θέση με 27 βαθμούς «καίγεται» για τη νίκη ώστε να μην δει την κλεψύδρα να αδειάζει επικίνδυνα, καθώς θα απομένουν μόνο τέσσερις αγώνες για το φινάλε.

Κρίσιμος αγώνας θα διεξαχθεί και στο ΓΣΠ, όπου ο Ολυμπιακός (5η θέση, 31 βαθμούς), θα φιλοξενήσει τον Ακρίτα, που είναι στο προτελευταίο σκαλοπάτι με 26 βαθμούς, σε ακόμη μια αναμέτρηση «ζωής και θανάτου». Με νίκη, οι μαυροπράσινοι θα πατήσουν γκάζι και θα βρεθούν στο +8 από την 7η θέση και στη χειρότερη περίπτωση θα κρατήσουν τη διαφορά των τεσσάρων βαθμών από τον Εθνικό.

Από την πλευρά του ο Ακρίτας έχει τη μεγάλη ευκαιρία με μια επιτυχία σήμερα να μειώσει τη διαφορά στους δύο βαθμούς από τον Ολυμπιακό και να μετατρέψει την υπόθεση παραμονή σε… ντέρμπι.

Η τρίτη σπουδαία αναμέτρηση της ημέρας θα διεξαχθεί στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Με την Ανόρθωση να είναι στη 2η θέση με 35 βαθμούς και στο +8 από την 6η, μπορεί να μην ανησυχεί ιδιαίτερα ότι θα μπλεχτεί σε περιπέτειες, ωστόσο αν προσθέσει σήμερα ακόμη τρεις βαθμούς στο ενεργητικό της απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου, τότε θα αισθάνεται πλήρως ασφαλής.

Η ομάδα του Μαρίνου Σατσιά με 34 βαθμούς και στην 4η θέση, επί του παρόντος, διατηρεί το πάνω χέρι έναντι του Ολυμπιακού, του Εθνικού και του Ακρίτα. Ωστόσο, γνωρίζει ότι τα δεδομένα μπορούν να ανατραπούν αν υποστεί τρίτη διαδοχική ήττα στα πλέι άουτ, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι έχει ήδη αγωνιστεί με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Επομένως, χρειάζεται βαθμό ή βαθμούς για να ανακόψει την πτωτική της πορεία και να αποφύγει δύσκολες καταστάσεις.

Εν κατακλείδι, μπορεί μερικές ομάδες να έχουν προβάδισμα στην προσπάθειά τους για παραμονή στα «σαλόνια», ωστόσο οι προβλέψεις παραμένουν παρακινδυνευμένες σε ένα πρωτάθλημα που έχει αποδείξει ότι οι ισορροπίες μπορούν να αλλάξουν από τη μία αγωνιστική στην άλλη.

3η Αγωνιστική

Σήμερα

16:00 Ολυμπιακός – Ακρίτας

17:00 Ανόρθωση – Ομόνοια Αρ.

19:00 Freedom24 Kr. Ε.Ν.Υ – Εθνικός

4η Αγωνιστική

25/04/26

16:00 Ε.Ν.Π. – Ακρίτας

17:00 Ομόνοια Αρ. – Freedom24 Kr. Ε.Ν.Υ.

26/4/26

16:00 Εθνικός – Ολυμπιακός

27/4/26

19:00 ΑΕΛ – Ανόρθωση

5η Αγωνιστική

Ανόρθωση – Ε.Ν.Π.

Freedom24 Kr. Ε.Ν.Υ.- ΑΕΛ

Ολυμπιακός – Ομόνοια Αρ.

Ακρίτας – Εθνικός

6η Αγωνιστική

Ε.Ν.Π. – Εθνικός

Ανόρθωση – Freedom24 Kr. Ε.Ν.Υ.

Ομόνοια Αρ. – Ακρίτας

ΑΕΛ – Ολυμπιακός

7η Αγωνιστική

Εθνικός – Ομόνοια Αρ.

Freedom24 Kr. Ε.Ν.Υ – Ε.Ν.Π.

Ολυμπιακός – Ανόρθωση

Ακρίτας – ΑΕΛ