«Ντόπες» του κόσμου του ΠΑΟΚ στο ξενοδοχείο της ομάδας πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Στο πλευρό της ομάδας τους βρέθηκαν φίλοι του ΠΑΟΚ λίγες ώρες πριν το μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ για τη 2η αγωνιστική της Super League.

Οπαδοί του «Δικεφάλου του Βορρά» συγκεντρώθηκαν στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει η αποστολή στην Αθήνα, θέλοντας να ανεβάσουν την ψυχολογία των παικτών ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης.

Με συνθήματα επιχείρησαν να «ντοπάρουν» τους ποδοσφαιριστές του Ραζβάν Λουτσέσκου, δείχνοντας τη στήριξή τους σε ένα παιχνίδι με μεγάλο βαθμολογικό και ψυχολογικό βάρος.