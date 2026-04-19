ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0: Η μηχανή του Νίκολιτς ισοπέδωσε τους ασπρόμαυρους και πετάει για το πρωτάθλημα

Το 3-0 της Ένωσης διαμορφώθηκε με το αυτογκόλ του Κεντζιόρα στο 36′ και τα μαγικά τέρματα των Κοϊτά και Πινέδα στο 73′ και το 80′ αντιστοίχως. Στο +8 οι “κιτρινόμαυροι” από τον Δικέφαλο του Βορρά και πλέον περιμένει την έκβαση του ντέρμπι της Λεωφόρου μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού (19/04, 21:00).

Αποφασισμένη να μην “αυτοκτονήσει” όπως πριν από δύο χρόνια και να επιστρέψει στον θρόνο του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι η ΑΕΚ.

Η Ένωση με φόρα από την καταιγιστική εμφάνιση κόντρα στη Ράγιο, διέλυσε με 3-0 τον ΠΑΟΚ στην Allwyn Arena και αποσπάστηκε με οκτώ βαθμούς από τους “ασπρόμαυρους” τέσσερις “στροφές” πριν το φινάλε των playoffs της Stoiximan Super League.

Τα γκολ για λογαριασμό της Ένωσης σημειώθηκαν στο 36′ από αυτογκόλ του Κεντζιόρα, στο 73′ από βολίδα του Κοϊτά και στο 80′ από μαγική ενέργεια και τελείωμα του Πινέδα.

Πλέον, οι “κιτρινόμαυροι” περιμένουν να μάθουν το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (19/04, 21:00), προκειμένου να γνωρίζουν τη διαφορά από τους διώκτες τους στη μάχη του τίτλου.

Την επόμενη αγωνιστική, η ΑΕΚ φιλοξενείται στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό (03/05, 21:00), ενώ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Τούμπα (03/05, 19:00).

Με φόρα από τη Ράγιο πήρε προβάδισμα με τη βοήθεια του ΠΑΟΚ

Το παιχνίδι άρχισε με τρομερό ρυθμό, καθώς η μπάλα πήγαινε πάνω στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Μάλιστα, η πρώτη καλή στιγμή ήρθε μόλις στο 4′ και ήταν για την ΑΕΚ. Ο Σάντσες έστειλε την μπάλα πάνω στον Πινέδα στην προσπάθειά του να απομακρύνει, ο Μεξικανός χαφ, έκανε κοντρόλ, μπήκε στην περιοχή από κεντρική θέση, σούταρε, η μπάλα κόντραρε, με τον Τσιφτσή να διώχνει με υπερένταση σε κόρνερ.

Η πρώτη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ καταγράφηκε στο 12′ και είχε ως πρωταγωνιστές τους Κωνσταντέλια και Χατσίδη. Ο “Ντέλιας” βρήκε τον κενό χώρο στο κέντρο, πέρασε τη ζώνη άμυνας της ΑΕΚ, πάσαρε δεξιά στον Χατσίδη, που έφερε την μπάλα στο αριστερό, όμως το σουτ του εκτός περιοχής πέρασε πολύ ψηλά πάνω από την εστία του Στρακόσα.

Από εκείνο το σημείο και μετά η Ένωση πήρε τα ηνία της αναμέτρησης και άρχισε να σφυροκοπεί την “ασπρόμαυρη” εστία. Η πρώτη προειδοποίηση καταγράφηκε στο 19′ με τη διπλή επέμβαση του Τσιφτσή.

Στην πρώτη περίπτωση, ο Ζίνι έκανε την προσποίηση στον Λόβρεν, σούταρε με το δεξί, ο Έλληνας κίπερ απέκρουσε με αστάθεια, ενώ στη δεύτερη, ο Βάργκα προσπάθησε να τη στείλει στα δίχτυα με κοντινή προβολή, όμως ο Τσιφτσής είπε και πάλι όχι με το αριστερό του χέρι.

Στο 23′ η ΑΕΚ ζήτησε πέναλτι για μαρκάρισμα του Λόβρεν στον Βάργκα, με τη φάση να ελέγχεται και τον Μανθάνο να δείχνει ότι το ματς πρέπει να συνεχιστεί.

Στο 29′ η ΑΕΚ άλλαξε αριστουργηματικά την μπάλα, αυτή έφτασε δεξιά στον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος σέντραρε παράλληλα, με τον Βάργκα να μην προλαβαίνει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, όντας ένα βήμα πίσω.

Η υπεροχή της Ένωσης μετουσιώθηκε σε γκολ στο 36′ βάζοντας “φωτιά” στην Allwyn Arena. Ο Ζίνι έκανε φοβερή ενέργεια, πάσαρε στον Περέιρα αριστερά, ο Αργεντινός την έφερε στο δεξί, σέντραρε, με τον Πενράις να μονομαχεί με τον Κεντζιόρα και τον Πολωνό να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Τσιφτσή.

Οι “κιτρινόμαυροι” με το μομέντουμ στην πλευρά τους επιχείρησαν να σημειώσουν και δεύτερο τέρμα. Ο Βάργκα έκανε το κοντρόλ μέσα στην περιοχή στο 38′, όμως ήταν πλάτη στο τέρμα, έτσι έστρωσε στον Περέιρα, όμως το σουτ του διεθνούς Αργεντινού χαφ πέρασε πολύ πάνω από την εστία του ΠΑΟΚ.

Τελευταία αξιόλογη στιγμή στο πρώτο 45λεπτο ήταν και πάλι για την ΑΕΚ, η οποία σκόραρε με τον Ζίνι στο 45′ μετά από σέντρα του Ρότα, όμως ο Ισπανός διαιτητής καταλόγισε φάουλ του Ανγκολέζου πάνω στον Τσιφτσή.

Κιτρινόμαυρη… καταιγίδα με επίκεντρο την Allwyn Arena

Στο δεύτερο μέρος κυριάρχησαν οι μονομαχίες και τα πολλά λάθη, με την ΑΕΚ να έχει και πάλι τις μεγάλες στιγμές για να “καθαρίσει” το τρίποντο.

Η πρώτη ήταν στο 63′ και ήταν στα όρια του αδιανόητου. Ο Βάργκα βρήκε υπέροχα τον Ζίνι, αυτός κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ, προσπάθησε να νικήσει τον Τσιφτσή, αυτός έδιωξε, η μπάλα στρώθηκε μέσα στην περιοχή στον αμαρκάριστο Περέιρα, που αντί να τελειώσει τη φάση σε κενή εστία, πάσαρε δίπλα του στον Ζίνι, που έκανε κακό κοντρόλ και έτσι η Ένωση πέταξε στα σκουπίδια τη φάση.

Στη συνέχεια της οποίας ο Πινέδα είδε το ανέβασμα του Ρότα, που μπήκε στην περιοχή από τη δεξιά πλευρά, όμως το σουτ του ήταν πολύ άστοχο.

Η ΑΕΚ δεν έκανε το ίδιο λάθος στην επόμενη μεγάλη ευκαιρία της στο 73′. Ο Ζοάο Μάριο πρόλαβε την μπάλα στην προωθημένη μπαλιά του Βάργκα, αυτός πάσαρε στον Πινέδα, εκείνος κινήθηκε κεντρικά και παρά το γεγονός ότι είχε χώρο να σουτάρει έδωσε την μπάλα στον Κοϊτά, αυτός πέρασε ανάσα από δύο παίκτες, μπήκε στην περιοχή του ΠΑΟΚ και με άπιαστο σουτ με το αριστερό κεραυνοβόλησε τον Τσιφτσή.

Στο 78′ ο Κοϊτά δοκίμασε το δεξί του από τα 25 μέτρα, με τον Τσιφτσή να πέφτει στη δεξιά του γωνία, αλλά να μην ανησυχεί.

Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 80′ μετά από ακόμα ένα επιπόλαιο λάθος των παικτών του ΠΑΟΚ. Ο Πινέδα έκλεψε στο 80′ την μπάλα έξω από την περιοχή και προς τα αριστερά, συνέκλινε, είδε τις επιλογές και αποφάσισε να κρεμάσει με μαγικό τρόπο τον Τσιφτσή.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις (56′ Πήλιος), Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα (67′ Ζοάο Μάριο), Γκατσίνοβιτς (56′ Κοϊτά), Ζίνι (86′ Κουτέσα), Βάργκα

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσες (46′ Κένι), Κεντζιόρα, Λόβρεν (46′ Μιχαηλίδης), Μπάμπα, Ζαφείρης (58′ Καμαρά), Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Χατσίδης (58′ Ζίβκοβιτς), Τάισον (82′ Πέλκας), Γερεμέγεφ

