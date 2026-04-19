Οκκάς: «Θα το παλέψουμε μέχρι τέλους με αξιοπρέπεια»

Ευχαριστημένος από τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας του σε βάρος του Ολυμπιακού στο ΓΣΠ (0-1) εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής του Ακρίτα Γιάννης Οκκάς. Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είχαμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι μετά τη διακοπή απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο. Ξέραμε τις δυσκολίες και σε ποια φάση βρίσκεται η ομαδα μας. Ευτυχήσαμε να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Βρήκαμε τις ευκαιρίες μας και τη μία την κάναμε γκολ. Βλέπουμε τη συνέχεια όπως τη βλέπαμε και πριν το παιχνίδι. Θα το παλέψουμε μέχρι τέλους με αξιοπρέπεια. Στόχος είναι η παραμονή. Υπάρχουν άλλες τέσσερις στροφές δύσκολες. Συγχαρητήρια στους παίκτες για τη προσπάθεια και τη νίκη'».