Φρένο στον κατήφορο με χρυσό βαθμό κόντρα στην Ανόρθωση η Ομόνοια Αραδίππου!

Σπουδαία ισοοπαλία (1-1) με την οποία έβαλε τέλος στον κατήφορο των δύο συνεχόμενων ηττών απέσπασε η Ομόνοια Αραδίππου απέναντι στην Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των πλέι άουτ της Cyprus League by Stoiximan.

Η ομάδα του Μαρίνου Σατσιά έφτασε στους 35 βαθμούς, βρίσκεται στο +6 από τον Ακρίτα και στο +8 από τον Εθνικό και παρότι θα χρειαστεί ακόμη αρκετή προσπάθεια για την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία, είναι στο χέρι της να φράσει στον στόχο της.

Από την πλευρά της η Ανόρθωση με το βαθμό που πήρε έφτασε στους 36 βαθμούς και διατηρήθηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Τα «περιστέρια» ευτύχησαν να προηγηθούν στο 21' με τον Λομονάκο, με την Ανόρθωση να απαντάει με τον Χρυσοστόμου στο 34'.

Παρότι οι δύο ομάδες προσπάθησαν για τη νίκη στο δεύτερο ημίχρονο, το αποτέλεσμα δεν άλλαξε. Η Ομόνοια Αραδίππου ολοκλήρωσε τον αγώνα με δέκα ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής του Μηνά Αντνωίου στο 90'.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάρλστρεμ, Τάντι, Κατελάρης, Μπέργκστρογμ, Τόσιτς, Κίκο, Σένσι, Χρυσοστόμου (73′ Ντα Κρουζ), Ιωάννου,, Κις, Λόπες (85′ Βούκιτς).

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ.: Κόστιτς, Αντωνίου, Ενρίκες, Κάνο, Τελάντερ, Έντουαρντς (78′ Καλλής), Χαβέλκα (73′ Ζορζίνιο), Μουαντίπ (85′ Ποντικός), Bαν Μιούλεμ, Γεωργίου, Λομονάκο (85′ Ασενούν).

ΣΚΟΡΕΡ: 34' Χρυσοστόμου /21'Λομονάκο

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Χρυσοστόμου, Ιωάννου/Κάνο, Μιούλεμ, Έντουαρντς

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Λιοτατής Νικόλας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης