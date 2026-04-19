Δεν πήρε τη νίκη που άξιζε και έχασε ευκαιρία για ανάσα η Κρεμονέζε

Πλήρωσε την αναποτελεσματικότητάς της η Κρεμονέζε που ήρθε ισόπαλη 0-0 στην έδρα της με την Τορίνο στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της Serie A.

Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στον αγωνιστικό χώρο, ιδίως, στο δεύτερο μέρος όμως δεν βρήκαν το γκολ που θα τους έδινε μεγάλη ανάσα στη μάχη που δίνουν για την παραμονή στην κατηγορία.

Η Κρεμονέζε είναι στη 17η θέση με 28 βαθμούς έχοντας διαφορά ενός βαθμού από τη 18η Λέτσε (27β.) και τη ζώνη του υποβιβασμού, όμως με ένα ματς περισσότερο. Από την άλλη, η Τορίνο δεν κινδυνεύει αφού βρίσκεται στη 12η θέση με 40 βαθμούς.

Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής

Παρασκευή (17/4)

Σασουόλο-Κόμο 2-1

(42' Βολπάτο, 44' Ενζολά - 45'+2' Παζ)

Ίντερ-Κάλιαρι 3-0

(52' Τουράμ, 56' Μπαρέλα, 90'+2' Ζιελίνσκι)

Σάββατο (18/4)

Oυντινέζε-Πάρμα 0-1

(51' Ελφέγκε)

Νάπολι-Λάτσιο 0-2

(6' Καντσελιέρι, 31' Τζακάνι αυτ.)

Ρόμα-Αταλάντα 1-1

(45' Ερμόσο - 12' Κριστόβιτς)

Κυριακή (19/4)

Kρεμονέζε-Τορίνο 0-0

Βερόνα-Μίλαν (16:00)

Πίζα-Τζένοα (19:00)

Γιουβέντους-Μπολόνια (21:45)

Δεύτερα (20/4)

Λέτσε-Φιορεντίνα (21:45)