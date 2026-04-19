Μιλουτίνοβ: «Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε έτοιμοι για τις κρίσιμες αναμετρήσεις της EuroLeague»

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη κόντρα στον Άρη Betsson με 92-81 στο ΣΕΦ για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοβ, ο οποίος σημείωσε 16 πόντους και μάζεψε 11 ριμπάουντ, μίλησε μετά τη λήξη της αναμέτρησης και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας στο παιχνίδι, την αντίδραση μετά το δύσκολο ξεκίνημα, το γεγονός της νίκης, την προσωπική του επίδοση στα ριμπάουντ στη EuroLeague και την προσέγγισή του ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την αναμέτρηση:

“Το πιο σημαντικό ήταν πως πήραμε τη νίκη. Δεν ξεκινήσαμε την αναμέτρηση όπως θα θέλαμε, ήμασταν πολύ αργοί και ο Άρης Betsson είναι μια ικανή ομάδα, έχουν παίκτες που μπορούν να σκοράρουν και ήθραν εδώ χωρίς καμία “πίεση” να πάρουν τη νίκη, επομένως ήταν πολύ καλοί στο ξεκίνημα. Ευτυχώς βελτιώσαμε την εικόνα μας, σίγουρα δεν ήταν η καλύτερή μας εμφάνιση, αλλά σημασία έχει πως πήραμε τη νίκη και συνεχίζουμε”.

Για το επίτευγμά του ως πρώτος ριμπάουντερ της EuroLeague:

“Τα ριμπάουντς είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα στο μπάσκετ, μου αρέσει πολύ να παίρνω ριμπάουντ. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για εμένα να είμαι στην πρώτη θέση και για εμένα προσωπικά είναι μια μικρή ικανοποίηση γιατί τώρα έρχονται τα πιο σημαντικά παιχνίδια”.

Για τo αν νιώθει πίεση για τα επόμεα παιχνίδια της EuroLeague:

“Εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Δεν νιώθω κάποια πίεση, ξέρω πως υπάρχουν προσδοκίες αλλά για αυτό δουλεύουμε όλο το χρόνο, χάνουμε χρόνο από τις οικογένειες μας και το πιο σημαντικό είναι να είμαστε έτοιμοι για τις επόμενες κρίσιμες αναμετρήσεις. Δεν νιώθω κάποια πίεση”.