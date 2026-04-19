Μιλουτίνοβ: «Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε έτοιμοι για τις κρίσιμες αναμετρήσεις της EuroLeague»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Άρη Betsson με 92-81 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Νίκολα Μιλουτίνοβ να μιλάει μετά το τέλος της αναμέτρησης, τονίζοντας τη σημασία της νίκης και τη νοοτροπία του ενόψει της συνέχειας.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοβ, ο οποίος σημείωσε 16 πόντους και μάζεψε 11 ριμπάουντ, μίλησε μετά τη λήξη της αναμέτρησης και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας στο παιχνίδι, την αντίδραση μετά το δύσκολο ξεκίνημα, το γεγονός της νίκης, την προσωπική του επίδοση στα ριμπάουντ στη EuroLeague και την προσέγγισή του ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την αναμέτρηση:

“Το πιο σημαντικό ήταν πως πήραμε τη νίκη. Δεν ξεκινήσαμε την αναμέτρηση όπως θα θέλαμε, ήμασταν πολύ αργοί και ο Άρης Betsson είναι μια ικανή ομάδα, έχουν παίκτες που μπορούν να σκοράρουν και ήθραν εδώ χωρίς καμία “πίεση” να πάρουν τη νίκη, επομένως ήταν πολύ καλοί στο ξεκίνημα. Ευτυχώς βελτιώσαμε την εικόνα μας, σίγουρα δεν ήταν η καλύτερή μας εμφάνιση, αλλά σημασία έχει πως πήραμε τη νίκη και συνεχίζουμε”.

Για το επίτευγμά του ως πρώτος ριμπάουντερ της EuroLeague: 

“Τα ριμπάουντς είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα στο μπάσκετ, μου αρέσει πολύ να παίρνω ριμπάουντ. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για εμένα να είμαι στην πρώτη θέση και για εμένα προσωπικά είναι μια μικρή ικανοποίηση γιατί τώρα έρχονται τα πιο σημαντικά παιχνίδια”. 

Για τo αν νιώθει πίεση για τα επόμεα παιχνίδια της EuroLeague: 

“Εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Δεν νιώθω κάποια πίεση, ξέρω πως υπάρχουν προσδοκίες αλλά για αυτό δουλεύουμε όλο το χρόνο, χάνουμε χρόνο από τις οικογένειες μας και το πιο σημαντικό είναι να είμαστε έτοιμοι για τις επόμενες κρίσιμες αναμετρήσεις. Δεν νιώθω κάποια πίεση”.

 

 

Πολυκάρπου: «Πρέπει να σηκώσουμε κεφάλια»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Οκκάς: «Θα το παλέψουμε μέχρι τέλους με αξιοπρέπεια»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ομόνοια 29Μ και Καρμιώτισσα επιστρέφουν θριαμβευτικά στην Α' κατηγορία!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ακρίτας από ατσάλι: Έπνιξε (πάλι) τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ και πήρε οξυγόνο σωτηρίας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μιλουτίνοβ: «Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε έτοιμοι για τις κρίσιμες αναμετρήσεις της EuroLeague»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Ντόπες» του κόσμου του ΠΑΟΚ στο ξενοδοχείο της ομάδας πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Καθάρισε τον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο και παραμένει… ατσαλάκωτος στο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δεν πήρε τη νίκη που άξιζε και έχασε ευκαιρία για ανάσα η Κρεμονέζε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μετά τον Σεμέδο πάει και αυτός;

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ματς τίτλου στο «Έτιχαντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία νίκη σ΄ένα ματς 12 λεπτών!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπενίτεθ: «Οι οπαδοί μου λένε ''πρέπει να κερδίσεις τον Ολυμπιακό''»

Ελλάδα

|

Category image

Ο 227ος τίτλος στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στη Γαλλία για το δεύτερο Grand Slam της χρονιάς η Νατάσα Λάππα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ένας 20χρονος τα είπε έξω από τα δόντια για τον ΑΠΟΕΛ, κερδίζοντας το respect και των Ομονοιατών

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

