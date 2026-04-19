Καθάρισε τον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο και παραμένει… ατσαλάκωτος στο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός!

Έκαμψε την αντίσταση του μαχητικού Άρη και διεύρυνε το εντυπωσιακό νικηφόρο σερί του στο φετινό πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός!

Παρότι αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης που διεξήχθη στο ΣΕΦ για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL, οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν το γκάζι στην τρίτη περίοδο και τελικά κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 92-81!

Έτσι, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει εξασφαλίσει την πρωτιά στην κανονική διάρκεια και το απόλυτο πλεονέκτημα της έδρας ενόψει των playoffs, βελτίωσε το ρεκόρ του σε 23-0 και για την τελευταία αγωνιστική θα δοκιμαστεί στην έδρα της ΑΕΚ. Από την άλλη, ο Άρης γνώρισε δεύτερη συνεχόμενη ήττα μετά από εκείνη στο ντέρμπι του με τον ΠΑΟΚ, πέφτοντας στο 13-9 και παραμένοντας στην 6η θέση της βαθμολογίας, ενώ έχει ακόμα να αντιμετωπίσει Περιστέρι (εκτός έδρας) και Πανιώνιο (εντός).

MVP για τους Πειραιώτες, οι οποίοι είχαν 10-16 τρίποντα στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι έχοντας κάνει double-double με 16 πόντους και 11 ριμπαόυντ, σε μια ιστορική αναμέτρηση για τον Παπανικολάου, ο οποίος συμπλήρωσε 800 εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό. Για τον Άρη ξεχώρισε ο Νουά, με 19 πόντους.

Το ματς:

Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, επέλεξε για την αρχική του πεντάδα ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αφήνοντας εκτός δωδεκάδας τον Γουόρντ για τον ξεκουράσει. Εκτός έμειναν επίσης ο τραυματίας Τζόουνς, αλλά και οι Τζόζεφ, ΜακΚίσικ, Φαλ, οι οποίοι δεν είναι δηλωμένη στη λίστα των ξένων. Από την άλλη, ο Ίγκορ Μίλιτσιτς ξεκίνησε το παιχνίδι με Μήτρου-Λονγκ, Πουλιανίτη, Χάρελ, Νουά και Φόρεστερ, μην έχοντας στη διάθεσή του Αντετοκούνμπο και Άντζουσιτς.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Άρη να πατά καλύτερα στο παρκέ του ΣΕΦ και με τον Πουλιανίτη να ευστοχεί στο πρώτο τρίποντο για το 2-5, ενώ ένα ακόμα τρίποντο, αυτή τη φορά από τον Νουά, μαζί με ένα καλάθι του Φόρεστερ έβαλαν τους φιλοξενούμενους στο +8 (6-14). Ο Γουόκαπ με λέι απ και ο Ντόρσεϊ με το πρώτο εύστοχο τρίποντο του Ολυμπιακού έφεραν το 11-14, όμως ο Άρης ήταν πολύ πιο συγκεντρωμένος από τους «ερυθρόλευκους» και συνέχισε να βρίσκει με συνέπεια λύσεις, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά, για να φτιάξει την πρώτη διψήφια υπέρ του διαφορά (11-21) μετά από ένα λέι απ του Τζόουνς. Ο Φόρεστερ έκανε το 11-23, ενώ Φουρνιέ και Πίτερς μείωσαν για το 15-23 της πρώτης περιόδου.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τους Νιλικίνα και Πίτερς να ευστοχούν σε συνεχόμενα τρίποντο και με το σερί του Ολυμπιακού να φτάνει στο 10-0, για να ρίξει τη διαφορά στο καλάθι (21-23)! Ο Άρης έμεινε για σχεδόν 4 αγωνιστικά λεπτά χωρίς καλάθι, πριν έρθουν οι Φόρεστερ, Τζόουνς και Νουά για να τον επαναφέρουν στο +8, διαμορφώνοντας το 21-29, ενώ ο Ολυμπιακός βρήκε ξανά τον τρόπο να μειώσει, φτιάχνοντας σερί 7-0, το οποίο ολοκληρώθηκε με το δεύτερο τρίποντο του Νιλικίνα, για το 28-29.

Ο Νουά ευστόχησε σε τρίποντο και έγινε ο πρώτος διψήφιος στο παιχνίδι, βάζοντας τον Άρη στο +5 (29-34) και ο Μιλουτίνοφ συνέχισε να δίνει λύσεις στον Ολυμπιακό, ενώ Πουλιανίτης και Κουλμπόκα ευστόχησαν και εκείνοι από μακριά για να φέρουν το 34-40. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Μιλουτίνοφ να φτάνει τους 10 πόντους, έχοντας και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Ντόρσεϊ με τρίποντό του και με μία βολή διαμόρφωσε το 40-40, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Πίτερς να βάζει τον Ολυμπιακό μπροστά 44-40 με λέι απ του και δύο βολές, ενώ ο Νουά με το τρίτο του τρίποντο έβαλε ξανά μπροστά τον Άρη (44-45). Ο Παπανικολάου με δύσκολο λέι απ έκανε το 46-45, ενώ Πίτερς και Ντόρσεϊ έγιναν διψήφιοι, διαμορφώνοντας το 51-45. Ντόρσεϊ και Γουόκαπ ευστόχησαν σε δύο ακόμα τρίποντα για να δώσουν στους «ερυθρόλευκους» το πρώτο τους διψήφιο προβάδισμα (57-47), όμως ο Άρης απάντησε άμεσα με σερί πόντους του Τζόουνς και τρίποντο του Μήτρου-Λονγκ, για να μειώσει σε 57-55!

Ο Παπανικολάου με δικό του τρίποντο και ο Χολ μετά από επιθετικό ριμπάουντ έκαναν το 62-55, ενώ ο Νιλικίνα με το τρίτο του τρίποντο διαμόρφωσε το 67-55, με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται με τον Ολυμπιακό να έχει πετύχει 31 πόντους και να έχει πάρει το μέγιστο προβάδισμά του στο παιχνίδι, 71-58!

Εκμεταλλευόμενος το μομέντουμ που πήρε στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός διατηρήθηκε σε «απόσταση ασφαλείας» κατά τη διάρκεια της τέταρτης περιόδου, με τον Μήτρου-Λονγκ να μειώνει σε 80-70 με τρίποντό του, ενώ Φουρνιέ και Βεζένκοφ εκτόξευσαν τη διαφορά στους 19 (89-70), πριν έρθει το τελικό 92-81!