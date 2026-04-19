Καμορανέζι: «Απόλαυσα το παιχνίδι!»

Ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας του έμεινε ο προπονητής της Ανόρθωσης Μάουρο Καμορανέζι, στο ματς με την Ομόνοια Αραδίππου στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

«Θέλω να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές μου», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Απόλαυσα το παιχνίδι, παίξαμε με πάθος, είχαμε φανταστική οργάνωση και μου άρεσε πάρα πολύ.

Για το ότι η Ανόρθωση δεν σκοράρει τόσο συχνά σε ανοικτό παιχνίδι, είπε: «Δεν έχω θέμα με το πώς σκοράρουμε, αρκεί να σκοράρουμε. Είναι αλήθεια ότι έχουμε πετύχει αρκετά γκολ από στημένες φάσεις, όμως το σημαντικό είναι να βρίσκουμε τον δρόμο προς τα δίχτυα».