Ακρίτας από ατσάλι: Έπνιξε (πάλι) τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ και πήρε οξυγόνο σωτηρίας

Με χρυσό σκόρερ τον Μανού στο 77ο λεπτό ο Ακρίτας πέτυχε σπουδαίας σημασίας νίκη στο ΓΣΠ επί του Ολυμπιακού με 1-0, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των πλέι άουτ, και απέκτησε βάσιμες ελπίδες για παραμονή στην πρώτη κατηγορία, καθώς όχι μόνο προσπέρασε τον Εθνικό, σκαρφαλώνοντας στην 6η θέση, αλλά πλέον βρίσκεται στο -2 από τον 5ο Ολυμπιακό!

Στο ίδιο γήπεδο, η ομάδα της Χλώρακας είχε πετύχει την τελευταία της νίκη πάλι επί του Ολυμπιακού στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και έκτοτε για πέντε αγώνες μετρούσε μόνο ήττες.

Ο Ολυμπιακός μετά από αυτά το αποτέλεσμα μπλέχτηκε για τα καλά σε περιπέτειες καθώς δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την έδρα του και θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθειας για να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Ισορροπημένο ήταν το πρώτο ημίχρονο με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να σκοράρουν χωρίς αποτέλεσμα. Παρότι αμφότερες είχαν τις δικές τους ευκαιρίες για γκολ, ο Ολυμπιακός έδειχνε πιο επικίνδυνος στις κόντρα επιθέσεις.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ακρίτας ήταν αρκετά πιο απαιτητικός και ζήτησε περισσότερο το γκολ, χάνοντας μεγάλες ευκαιρίες με αποκορύφωμα τη φάση στο 74’ όταν μετά από το πλασέ του Κάστρο, ο Ενρίκε στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα «σημάδεψε» το δοκάρι . Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 77’ ο Μανού έβαλε σε θέση οδηγού τον Ακρίτα.

Από εκείνο το σημείο και μετά ο Ολυμπιακός άσκησε ασφυκτικό πρέσινγκ για να φτάσει στην ισοφάριση χάνοντας καλές ευκαιρίες, ενώ στο 83’ ο Βασιλείου παραλίγο να πετύχει αυτογκόλ αφού βρήκε το δοκάρι στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα.

Με την μπάλα να ανεβοκαταβαίνει μπροστά από τις δύο εστίες στα τελευταία λεπτά, ο Ακρίτας είχε, επίσης, μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσει τα γκολ του. Ο Βινγκάτο στο 89’ επιχείρησε σουτ με την μπάλα να καταλήγει στο δοκάρι. Τελικά, το 1-0 για τον Ακρίτα δεν έμελλε αν αλλάξει, με την ομάδα της Χλώρακας να παίρνει μια τεράστια νίκη.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Tζεπάρ, Φελίπε (79' Τόσκα), Βιερίνια (79' Χαραλάμπους), Κοβαλένκο, Κονομής, Γουΐλερ, Γκόμες (86' Μπαϊροβιτς), Μπαρμπόσα, Μπράντονιτς, Πικής.

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Μίλερ, Αντωνίου, Φερνάντεθ (57' Ταφερτσόφερ), Ιωάννου, Ζάμπελιν (46' Βασιλείου), Ζήνωνος, Μανού (85' Καρλίτος), Λιμπόμπε (57' Κάστρο), Ανάγκ, Χατζηβασίλη (68' Βινγκάτο).

ΣΚΟΡΕΡ: 77’ Μανού

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Βιερίνια / Ζάμπελιν

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Dragomir Draganov

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία