Σφοδρά επεισόδια μεταξύ οπαδών Στουτγκάρδης και Μπάγερν - Τραυματισμοί και συλλήψεις!

Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και τη Στουτγκάρδη, έξω από την Allianz Arena σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών, σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild.

Περίπου δύο ώρες πριν τη σέντρα, οργανωμένες ομάδες φιλάθλων φέρεται να συγκρούστηκαν κοντά στο γήπεδο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οπαδοί της Στουτγκάρδης επιτέθηκαν σε μέλη οργανωμένων της Μπάγερν στο σημείο συνάντησής τους στην πλατεία Sukurvenplatz, προκαλώντας άμεση αντίδραση και από την πλευρά των γηπεδούχων.

Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με εκατοντάδες οπαδούς της Μπάγερν -ορισμένους με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους- να εμπλέκονται στις συμπλοκές. Η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου μέσα σε λίγα λεπτά.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο για να αποκαταστήσουν την τάξη. Περισσότεροι από 100 αστυνομικοί επιχείρησαν να χωρίσουν τις δύο πλευρές, με αποτέλεσμα δύο εξ αυτών να τραυματιστούν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Συνολικά, περίπου 100 άτομα συνελήφθησαν, ενώ αρκετοί από τους εμπλεκόμενους φέρεται να είχαν ταξιδέψει στο Μόναχο αποκλειστικά για τη συμμετοχή στα επεισόδια.

Η οργανωμένη κερκίδα της Στουτγκάρδης «Commando Cannstatt 1997» ανακοίνωσε αργότερα ότι, λόγω της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, δεν θα ήταν δυνατή η οργανωμένη παρουσία της στο γήπεδο.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Μονάχου, επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε βίαιη σύγκρουση μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων, προσθέτοντας πως η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο και ότι περίπου 100 άτομα ερευνώνται, με τις διαδικασίες να συνεχίζονται σε συνεργασία με την εισαγγελία.