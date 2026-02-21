Η αγκαλιά συμπαράστασης των παικτών το Ακρίτα
Αυτό είναι το ποδόσφαιρο...
Ο Ακρίτας πέτυχε σπουδαία νίκη επί του Ολυμπιακού με 3-1.
Σε ένα παιχνίδι δύο ομάδων που κάνουν μεγάλη μάχη για τη σωτηρία τους.
Ο φωτογραφικός φακός των savvides press έπιασε ένα όμορφο στιγμιότυπο.
Τους παίκτες του Ακρίτα, Περντρέου και Μίλερ να αγκαλιάζουν τον Πική. Ο τελευταίος είχε χάσει το πέναλτι (85΄) με το οποίο οι μαυροπράσινοι είχαν την ευκαιρία να μπουν ξανά στο ματς.
Αυτό είναι ποδόσφαιρο. Και δίνουν το καλό παράδειγμα οι δύο παίκτες του Ακρίτα και μπράβο τους.