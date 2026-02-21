Απίστευτη απόδραση με ανατροπή για τον Ακρίτα από το ΓΣΠ και πλέον φιγουράρει 8ος!

Μέσα σε 17 λεπτά ο Ακρίτας έφερε τα κάτω-πάνω στο ΓΣΠ απέναντι στον Ολυμπιακό και πέτυχε σπουδαία απόδραση με 3-1. Δεν λύγισε από το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ και στην επανάληψη μπήκε αποφασισμένος για τη νίκη και τα κατάφερε.

Ο Αντωνίου στο 59΄ «απάντησε» στο γκολ του Ζοάο Μάριο που είχε ανοίξει το σκορ στο 24΄, με τον Καρλίτος να πετυχαίνει το 1-2 στο 68΄. Και μέχρι να… συνέλθουν οι μαυροπράσινοι, δέχθηκαν και τρίτο γκολ από τον Ρομό (76΄) που εκμεταλλεύτηκε το λάθος στην άμυνα και πλάσαρε σωστά τον Ταλιχμανίδη.

Οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία να μπουν ξανά στο κόλπο αλλά ο Πεντρέου σταμάτησε τον Πική στο 85΄ από την άσπρη βούλα, σε παράβαση που δόθηκε για χέρι.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Mπαρμπόσα, Ντζεπάρ, Φελίπε, Βιεϊρίνια, Κοβαλένκο (66′ Ταβάρες), Κονομής (70′ Τόσκα), Γκόμες, Μπράντονιτς (78΄ Ίντζια), Ζοάο Μάριο (78΄ Ομορόβα), Πικής.

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Ζήνωνος, Μίλερ, Άντονι, Ιωάννου (81΄ Βασιλείου), Καρλίτος (81΄ Τάφεσχόφερ), Αντωνίου, Μανού (70′ Αθανασίου), Φερνάντες (71′ Λιμπόμπε), Κάστρο (90+2΄ Ζάμπελιν), Ρομό

ΣΚΟΡΕΡ: 24΄ Ζοάο Μάριο / 59΄ Αντωνίου, 68΄ Καρλίτος, 76΄ Ρομό

KITΡΙΝΕΣ: 90+2΄ Μπαρμπόσα / 27΄ Ρομό, 28΄ Ιωάννου, 37΄ Κάστρο

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης