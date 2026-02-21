Κωστής: «Είμαι στη διάθεση της διοίκησης»

Φανερά απογοητευμένος, ο Γιώργος Κωστής ουσιαστικά έθεσε την παραίτησή του.

«Ήταν πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας. Δεν έδειχνε να έχει αυτή την έκβαση. Ελέγχαμε αλλά στο β΄ μέρος είχαμε ένα καταστροφικό. Είναι οι ίδιοι παίκτες που μιλούσε όλη η Κύπρος και είμαι 100% μαζί τους. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει πάντα η επόμενη μέρα. Πάντα υπάρχει το καλό του Ολυμπιακού. Είμαι στη διάθεση της διοίκησης, για οτιδήποτε».

«Εγώ πιστεύω στην ομάδα και θα δούμε και στη δουλειά που κάνουμε».