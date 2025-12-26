Τσέλσι και Μπόρνμουθ έχουν στο μεταγραφικό στόχαστρο τον Μάριο Χίλα

Η Λάτσιο αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και είναι διατεθειμένη να πουλήσει τον παίκτη προκειμένου να μειώσει το μισθολογικό κόστος του συλλόγου και όπως αναφέρει η «Messaggero», η Τσέλσι και η Μπόρνμουθ ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Ισπανού στόπερ.

Η τιμή πώλησης του Χίλα έχει οριστεί από την Λάτσιο κοντά στα 30 εκατ. ευρώ και αποτελεί μια δελεαστική επιλογή τόσο για τους «Μπλε» του Λονδίνου όσο και για την Μπόρνμουθ, που ετοιμάζονται να κάνουν τις κινήσεις τους στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

sdna.gr