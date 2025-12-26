Premier League - 18η αγωνιστική: Σε εορταστική διάθεση η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στη Νιουκάστλ

Όλοι κινούνται σε Χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, εκτός όμως από την Premier League, καθώς το αγγλικό πρωτάθλημα συνεχίζει κανονικά με αγωνιστική δράση.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα αναμετρηθεί με τη Νιουκάστλ για την 18η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος, με το Ολντ Τράφορντ να βάζει τα... εορταστικά του.Οι «κόκκινοι διάβολοι» βρίσκονται σε ένα κακό φεγγάρι μετά την τρελή ισοπαλία με τη Μπόρνμουθ που έληξε στο εντυπωσιακό 4-4, αλλά και την σκληρή ήττα με 2-1 από την Άστον Βίλα.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ θέλει να δει την ομάδα του να... ισιώνει με σκοπό να βρει εκ νέου τον καλό της εαυτό και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Από την άλλη πλευρά η Νιουκάστλ προέρχεται από μία δύσκολη νίκη επί της Φούλαμ (2-1), αλλά και την αυτοκτονική της ισοπαλία απέναντι στη Τσέλσι (2-2), ενώ προηγούταν με δύο γκολ διαφορά.

Για την ίδια αγωνιστική η Άρσεναλ θα αναμετρηθεί με την Μπράιτον, ενώ η Λίβερπουλ θα υποδεχθεί στο Άνφιλντ την ουραγό Γουλβς.

Η Αναλυτικά το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 26/12

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νιουκάστλ (22:00)

Σάββατο 27/12

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι (14:30)

Άρσεναλ-Μπράιτον (17:00)

Μπρέντφορντ-Μπόρνμουθ (17:00)

Μπέρνλι-Έβερτον (17:00)

Λίβερπουλ-Γουλβς (17:00)

Γουέστ Χαμ-Φούλαμ (17:00)

Τσέλσι-Άστον Βίλα (19:30)

Κυριακή 28/12

Σάντερλαντ-Λιντς (16:00)

Κρίσταλ Πάλας-Τότεναμ (18:30)

Η επόμενη (19η) αγωνιστική:

Τρίτη 30/12

Μπέρνλι-Νιουκάστλ (21:30)

Τσέλσι-Μπόρνμουθ (21:30)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Έβερτον (21:30)

Γουέστ Χαμ-Μπράιτον (21:30)

Άρσεναλ-Άστον Βίλα (22:15)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουλβς (22:15)

Πέμπτη 01/01

Κρίσταλ Πάλας-Φούλαμ (19:30)

Λίβερπουλ-Λιντς (19:30)

Μπρέντφορντ-Τότεναμ (22:00)

Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

