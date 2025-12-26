ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Premier League - 18η αγωνιστική: Σε εορταστική διάθεση η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στη Νιουκάστλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Premier League - 18η αγωνιστική: Σε εορταστική διάθεση η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στη Νιουκάστλ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα φιλοξενήσει τη Νιουκάστλ στο Ολντ Τράφορντ μία ημέρα μετά από τα Χριστούγεννα, σε μία μονομαχία με γιορτινή διάθεση, για την 18η αγωνιστική της Premier League.

Όλοι κινούνται σε Χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, εκτός όμως από την Premier League, καθώς το αγγλικό πρωτάθλημα συνεχίζει κανονικά με αγωνιστική δράση.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα αναμετρηθεί με τη Νιουκάστλ για την 18η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος, με το Ολντ Τράφορντ να βάζει τα... εορταστικά του.Οι «κόκκινοι διάβολοι» βρίσκονται σε ένα κακό φεγγάρι μετά την τρελή ισοπαλία με τη Μπόρνμουθ που έληξε στο εντυπωσιακό 4-4, αλλά και την σκληρή ήττα με 2-1 από την Άστον Βίλα.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ θέλει να δει την ομάδα του να... ισιώνει με σκοπό να βρει εκ νέου τον καλό της εαυτό και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Από την άλλη πλευρά η Νιουκάστλ προέρχεται από μία δύσκολη νίκη επί της Φούλαμ (2-1), αλλά και την αυτοκτονική της ισοπαλία απέναντι στη Τσέλσι (2-2), ενώ προηγούταν με δύο γκολ διαφορά.

Για την ίδια αγωνιστική η Άρσεναλ θα αναμετρηθεί με την Μπράιτον, ενώ η Λίβερπουλ θα υποδεχθεί στο Άνφιλντ την ουραγό Γουλβς.

Η Αναλυτικά το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 26/12

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νιουκάστλ (22:00)

Σάββατο 27/12

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι (14:30)

Άρσεναλ-Μπράιτον (17:00)

Μπρέντφορντ-Μπόρνμουθ (17:00)

Μπέρνλι-Έβερτον (17:00)

Λίβερπουλ-Γουλβς (17:00)

Γουέστ Χαμ-Φούλαμ (17:00)

Τσέλσι-Άστον Βίλα (19:30)

Κυριακή 28/12

Σάντερλαντ-Λιντς (16:00)

Κρίσταλ Πάλας-Τότεναμ (18:30)

Η επόμενη (19η) αγωνιστική:

Τρίτη 30/12

Μπέρνλι-Νιουκάστλ (21:30)

Τσέλσι-Μπόρνμουθ (21:30)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Έβερτον (21:30)

Γουέστ Χαμ-Μπράιτον (21:30)

Άρσεναλ-Άστον Βίλα (22:15)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουλβς (22:15)

Πέμπτη 01/01

Κρίσταλ Πάλας-Φούλαμ (19:30)

Λίβερπουλ-Λιντς (19:30)

Μπρέντφορντ-Τότεναμ (22:00)

Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Tags

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Λύγισε τη Νιούκαστλ και βλέπει τετράδα η Μαν. Γιουνάιτεντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βαθμολογία Ευρωλίγκας: Δεύτερη σερί νίκη για Ολυμπιακό και πρώτο διπλό μετά από δύο μήνες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο... καπετάνιος Φουρνιέ έβγαλε τον Ολυμπιακό από την «τρικυμία» στην Μπολόνια για τη νίκη-θρίλερ επί της Βίρτους!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σύσσωμη η Γουλβς κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη του Ζότα έξω από το «Άνφιλντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμός στην Παρτίζαν: Ο Ταϊρίκ Τζόουνς άνοιξε διάλογο με τους οπαδούς και τους καλούσε να τα πουν τετ-α-τετ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ταβάρες και Καμπάτσο δεν έφεραν την…άνοιξη και η Ρεάλ υποτάχθηκε στη Μονακό!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Μαρινάκης ζήτησε το ένα πέταλο του City Ground να πάρει το όνομα του θρύλου της Νότιγχαμ που έφυγε από τη ζωή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σκόραρε ξανά με την Αλ Ούλα και έφτασε τα 14 γκολ ο ασταμάτητος Κουλούρης!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άκυρος συναγερμός για Αλμέιδα: Διέψευσε ότι θέλει να φύγει από τη Σεβίλλη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρτίζαν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 87-112: Υπερηχητική η ομάδα του Κάτας έκανε εφιαλτικό το ντεμπούτο των Πενιαρόγια και Πέιν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ιανουάριος/Μεταγραφές: «Μπαμ» και απροσδόκητες μετακινήσεις

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μυθικός Τζόλης: Πρώτος σε ασίστ σε όλο τον κόσμο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ιωαννίδης: «Μου αρέσει να βλέπω τον Παυλίδη να σκοράρει και χαίρομαι γι' αυτόν»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έτσι θα κινηθεί η Ομόνοια τον Ιανουάριο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Γράφει ιστορία και με την Αίγυπτο ο Σαλάχ: Έπιασε τον Ντρογκμπά στη λίστα με τους κορυφαίους Αφρικανούς σκόρερ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη