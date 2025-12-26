Τα πρωταθλήματα με τα περισσότερα «μάτια» για το 2025

Οι ομάδες και τα πρωταθλήματα κάνουν τους απολογισμούς τους για την χρονιά που φεύγει, ωστόσο το ίδιο πράττουν και τα Μέσα γύρω από το ποδόσφαιρο.

Με αυτόν τον τρόπο ήρθε και η είδηση για το ποια πρωταθλήματα ανά τον κόσμο παρακολούθησε το 2025 το φίλαθλο κοινό, μέσα από την τηλεόραση του.

Στην πρώτη θέση είναι προφανώς η Premier League, με το ισπανικό πρωτάθλημα να ακολουθεί, ενώ την τριάδα κλείνει η Bundesliga.

Αξιοσημείωτο είναι πως στην 6η θέση της συγκεκριμένης λίστας, είναι το MLS, το οποίο μετά την έλευση του Μέσι, ανεβαίνει διαρκώς σε δημοτικότητα, καθώς πολλοί παίκτες κάνουν το βήμα στις ΗΠΑ και το φίλαθλο κοινό βρίσκει ενδιαφέρον.

sdna.gr