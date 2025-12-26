Νάπολι: Νέο συμβόλαιο στον Κόντε θέλει να προσφέρει ο Ντε Λαουρέντις

Νέο συμβόλαιο ετοιμάζεται να προσφέρει ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις στον Αντόνιο Κόντε, προκειμένου να τον κρατήσει στη Νάπολι για χρόνια. Ο Ιταλός τεχνικός στον 1,5 χρόνο που βρίσκεται στους «παρτενοπέι» κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και τους διατηρεί σε υψηλό επίπεδο.

Γι’ αυτό ο ιδιοκτήτης της ομάδας θέλει να τον «δέσει» με νέα συμφωνία για αρκετά χρόνια και φυσικά αυξημένες αποδοχές, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα.

sdna.gr