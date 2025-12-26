Λίβερπουλ και Γουλβς θα τιμήσουν από κοινού τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα

Το παιχνίδι της Λίβερπουλ με τη Γουλβς στο Άνφιλντ το Σάββατο έχει μια ξεχωριστή σημασία, καθώς οι δύο ομάδες θα τιμήσουν τη μνήμη του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα, παρουσία των δύο γιων του.

Οι δύο ομάδες, στις οποίες αγωνίστηκε ο Πορτογάλος, θα παίξουν για πρώτη φορά αντίπαλες, από το τραγικό δυστύχημα του παίκτη τον Ιούλιο, και αποφάσισαν να τον τιμήσουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Οι γιοι του Ζότα, Ντίνις και Ντουάρτε θα περπατήσουν στον αγωνιστικό χώρο του Άνφιλντ, συνοδευόμενοι από τους παίκτες των δυο ομάδων.

sdna.gr