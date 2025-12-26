ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι «βασίλισσα» στα κέρδη

Η Ρεάλ Μαδρίτης γεμίζει ολοένα και περισσότερο, αλλά και πιο γρήγορα τα ταμεία της σε σχέση με κάθε άλλη ομάδα στην Ισπανία.

Χτύπησαν ταβάνι τα κέρδη της πριν μερικά χρόνια. Όμως, η εικόνα της έγινε ακόμα καλύτερη. Όπως και τα έσοδά της. Στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν προσωπική απόφαση του Φλορεντίνο Πέρεθ να περάσει σε άλλο… επίπεδο το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Ειδικά τα χρόνια του κορονοϊού. Όλα αυτά έπιασαν τόπο. Αυτό αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «AS», όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τα ταμεία των Μαδριλένων γεμίζουν πολύ γρήγορα.

Και σε αυτό μεγάλο ρόλο παίζει το «σπίτι» τους. Ένα σπίτι που πλέον είναι σύγχρονο σε πολλά πράγματα και κομμάτια. Δεν φιλοξενεί μόνο αγώνες ποδοσφαίρου, προσφέροντας παράλληλα υπηρεσίες στο μέγιστο επίπεδο. Επίσης, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ένα γήπεδο που είναι από εκείνα που μπορούν να έχουν μέσα τους συναυλίες και άλλα σημαντικά events. Από αγώνες τένις, μέχρι και NFL. Όλα αυτά φέρνουν εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του συλλόγου.

Μάλιστα, η «AS» έκανε την εκτίμησή της και θεωρεί ότι μέσα στη σεζόν μόνο τα κέρδη από το γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης θα φτάσουν και θα ξεπεράσουν τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Κάτι που αν μη τι άλλο όχι μόνο είναι σημαντικό. Αλλά την φέρνει και στην πρώτη θέση της συγκεκριμένης λίστας με τις ομάδες που έχουν κερδοφορία από τέτοιες δραστηριότητες.

Ρεάλ Μαδρίτης: Το έκανε πρώτη και πιο μετά η Μπαρτσελόνα

Η κίνησή της ήταν πολύ… μπροστά. Απλή, αλλά και τόσο σημαντική. Η Ρεάλ Μαδρίτης πλέον έχει το πάνω χέρι όσον αφορά τα κέρδη. Κάτι που μάλλον κατάλαβε και η Μπαρτσελόνα πόσο μπορεί να τη βοηθήσει. Γι’ αυτό τον λόγο και πέρασε στο ίδιο επίπεδο: στο να ανακαινίσει το «Καμπ Νου». Αυτό ακόμα θέλει δουλειά, μέχρι να ολοκληρωθεί και να φτάσει στο ίδιο επίπεδο που είναι και βρίσκεται τα τελευταία χρόνια το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Ως τότε παίζει μόνη της. Όλοι ακολουθούν τα βήματά της. Δεν είναι μόδα. Απλά η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν και παραμένει πιο μπροστά από τις άλλες ομάδες στην Ισπανία.

Διαβαστε ακομη