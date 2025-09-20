Πήρε πολύ πιο λίγα από όσα έδωσε...

Ο Ολυμπιακός έφυγε από το ΓΣΠ με τη στεναχώρια αφού είδε την Ε.Ν. Ύψωνα να τον ισοφαρίζει στο 87ο λεπτό και έτσι ο ένας βαθμός που έβαλε στη σακούκα του, δεν τον ικανοποιεί. Ήταν καλύτερος όμως όταν δεν είσαι αποτελεσματικός, το πληρώνεις. Έτσι και έπαθε.

Οι τέσσερις βαθμοί δεν είναι τραγικός απολογισμός για το συγκρότημα του Γιώργου Κωστή που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Όμως αυτό που βγαίνει από τα ενδότερα των μαυροπρασίνων είναι πως πήραν πολύ πιο λίγα από όσα έδωσαν σε αυτές τις τέσσερις στροφές.

Και στις ήττες από ΑΕΛ και Άρη, έτριξε στα δόντια ενώ με την ομάδα του Ύψωνα, είχε πολλές ευκαιρίες για να πάρει άερα δύο τερμάτων.

Χ.Χ